Streit in Friesenheim eskaliert: 17-Jähriger soll mit Schreckschusswaffe geschossen haben

Ein Streit zwischen sich untereinander bekannten Jugendlichen hat am Samstagabend in der Friesenheimer Hauptstraße zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifenbesatzungen geführt.

Ein 17-Jähriger steht dabei im Verdacht, im Verlauf der Auseinandersetzung mutmaßlich eine Schreckschusswaffe gezogen und gegen 19.30 Uhr im Bereich einer dortigen Bäckerei damit geschossen zu haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen rannten einige Beteiligte zunächst davon.

Während der Sachverhaltsaufnahme machten zwei 15- und 16-jährige Jugendliche auf sich aufmerksam, die laut ihren Schilderungen an dem Vorfall beteiligt gewesen seien und von dem Geflüchteten mit dessen gezogener Waffe bedroht worden seien. Anhand deren Angaben und der Vorlage eines Videos der Tathandlung konnte die Identität des polizeibekannten 17-Jährigen geklärt werden.

Wohnung wurde durchsucht

In Absprache und auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Beschluss zur Wohnungsdurchsuchung beim Tatverdächtigen erwirkt. Die Tatwaffe konnte jedoch weder dort, noch im Tatortbereich aufgefunden werden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Gegen den 17-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar und Teil der weiteren Ermittlungen.