Streit in Friesenheim eskaliert: 17-Jähriger soll mit Schreckschusswaffe geschossen haben

Ein Streit zwischen sich untereinander bekannten Jugendlichen hat am Samstagabend in der Friesenheimer Hauptstraße zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifenbesatzungen geführt.
Ein 17-Jähriger steht dabei im Verdacht, im Verlauf der Auseinandersetzung mutmaßlich eine Schreckschusswaffe gezogen und gegen 19.30 Uhr im Bereich einer dortigen Bäckerei damit geschossen zu haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen rannten einige Beteiligte zunächst davon.