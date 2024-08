Streit in Freiburg eskaliert

1 Vor einem Freiburger Café ist es zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. (Symbolfoto) Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Ein Streit in Freiburg-Haslach ist eskaliert. Der Tatverdächtige hat versucht, sein Kontrahenten anzuzünden.









Link kopiert



Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern soll es am Donnerstagvormittag, 8. August, gegen 10 Uhr bei einem Café in der Uffhauser Straße in Freiburg gekommen sein.