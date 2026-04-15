Streit in Efringen-Kirchen: Kommandant Philipp Haberstroh zurückgetreten

Haberstroh hat sein Amt als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Efringen-Kirchen abgegeben. Bürgermeisterin Holzmüller hat zuvor eine Stellungnahme veröffentlicht.
„Guten Tag Frau Holzmüller, die einzige Option nach der Veröffentlichung Ihrer Stellungnahme auf ihrer Homepage bleibt somit mein Rücktritt“, erklärt Philipp Haberstroh wenige Sekunden nach 15 Uhr in einer Mail an die Bürgermeisterin und die Führungsriege der Feuerwehr. „Bitte leiten Sie alle dementsprechende Schritte in die Wege. Grüße Philipp Haberstroh“, lässt der Kommandant seine Mail enden – zuvor hat er noch einen Link zur Stellungnahme der Bürgermeisterin eingefügt.