Streit in der Kleingarten-Idylle: Witwen sollen ihre Parzellen im Donaueschinger Haberfeld räumen

Nach dem Tod ihres Mannes soll Melinde Kampf ihren Garten im Haberfeld abgeben – und sie ist damit nicht die Einzige. Der Pacht-Zoff ist inzwischen ein Fall für die Anwälte.

Die Pfingstrosen stehen in voller Blüte, an den Erdbeersträuchern hängen die ersten reifen Früchte und die Sonne schickt ihre Strahlen durch die sorgsam gestutzten Hecken. Eine friedliche Idylle. So präsentiert sich die Anlage der Kleingärtner im Haberfeld jedenfalls auf den ersten Blick. Doch hinter den Palisadenzäunen brodelt es gewaltig.

„Der Garten hat meinen Mann und mir alles bedeutet“, berichtet Melinda Kampf sichtlich aufgelöst. Ihre Parzelle unter den Altgärtnern im westlichen Teil der Haberfeld-Kleingartensiedlung in Donaueschingen wird seit 40 Jahren von der Familie gehegt und gepflegt. Bis vor etwa einem Jahr stand Horst Kampf als Pächter im Vertrag.

Melinda Kampf ist passives Mitglied im Verein. Ende Mai 2025 verstirbt ihr Mann Horst Kampf jedoch überraschend nach kurzer Krankheit.

Die Parzelle A 12 der Familie Kampf: Die Gartenlaube und das Gewächshaus entsprechen nicht den gesetzlichen Größenbeschränkungen des Bundeskleingartengesetzes, wurden vom Verein und der Stadt aber offenbar jahrelang geduldet. Foto: Nadja Varsani

Beim Kleingartenverein im Haberfeld sei es üblich, dass nur ein Ehepartner den Vertrag unterschreibt. Das Bundeskleingartengesetz sieht vor, dass ein Kleingartenpachtvertrag in der Regel einen Monat nach dem Tod des Pächters endet. Und nun beginnt die Geschichte um die Pachtnachfolge gleich dreier Witwen, die nach dem Verlust ihrer Ehemänner nach Darstellung der Frauen vom Vereinsvorstand zum Räumen ihrer Parzellen aufgefordert wurden. Der Vorstand hat die Anfrage unserer Redaktion zu diesem Sachverhalt bis Redaktionsschluss am 18. Juni im Wesentlichen nicht beantwortet.

„Hier ist nicht alles gemäß der Bestimmungen, das wissen wir“, gibt Sigrid Kampf zu und nennt als Beispiel die Nebengebäude auf dem Grundstück. So habe der Vater von Horst Kampf die Laube bereits 1986 errichtet, diese sei größer als die gesetzlich erlaubten 24 Quadratmeter. 1997 bekam Horst Kampf eine Duldung der Größe vom Stadtbauamt genehmigt. Seitdem sei die Größe der Überbauung auch kein Thema mehr gewesen, wie Kampf berichtet. Um sich den geltenden Bestimmungen anzupassen, habe die Familie bereits im September die Pergola der Laube abgebaut.

Tochter Sigrid Kampf zeigt Fotos aus dem Familienalbum. Der 2025 verstorbene Pächter Horst Kampf feierte dort seinen 40. Geburtstag. Foto: Nadja Varsani

Ende Februar 2026 erhielt die Witwe ein Schreiben des Vorstands. Demnach solle sie innerhalb einer Frist von sechs Wochen ihre Parzelle A12 räumen. Das Schreiben liegt der Redaktion vor. Sie fühlte sich bedroht: „Die Botschaft war: Wenn ich der Aufforderung nicht nachkommen und unterschreiben würde, würde man das Wasser abstellen“, berichtet sie.

Seit Jahrzehnten sei der Garten für die Familie nicht nur ein Erholungsort, sondern auch zur Selbstversorgung genutzt worden. Das Abstellen des Wassers empfand Melinda Kampf als „pure Schikane“. Mit der Unterstützung ihrer Tochter Sigrid Kampf wehrte sie sich gegen den Vorstand. „Mehrfach haben wir das Gespräch gesucht und um Einsicht und Gespräche gebeten, aber keinen Erfolg gehabt. Dann haben wir gegen das Abstellen des Wassers geklagt und in einem Eilverfahren Recht bekommen“, sagt Sigrid Kampf.

Wasserversorgung darf nicht unterbrochen werden

Unsere Redaktion hat Akteneinsicht: Das Gericht untersagte dem Verein, die Wasserversorgung für die Parzelle A12 zu unterbrechen und verpflichtete ihn, das Wasser wieder anzustellen; die Kosten des Verfahrens in Höhe des Streitwerts von 1000 Euro muss laut Beschluss der Verein tragen.

Das Vereinsheim der Kleingärtner von Donaueschingen. Foto: Daniel Vedder

Die Aufforderung zur Räumung besteht aber weiterhin. Zwar sieht das Bundeskleingartengesetz für Ehepartner ein Vorzugsrecht vor, das Pachtverhältnis fortzusetzen. Die dafür vorgesehene Frist wurde von der Witwe jedoch nicht eingehalten. Das Problem sei gewesen, dass man nur einen Monat nach dem Tod Zeit gehabt habe, um sich zu melden, dass man die Anlage übernehmen wolle, erklärt Sigrid Kampf. „Das war mir und meiner Mutter zu dem Zeitpunkt nicht bewusst“, so die 44-Jährige.

Deshalb habe die Familie zunächst nichts unternommen. Für sie sei das Pachtverhältnis einfach normal weitergelaufen. Als Beleg verweist sie auf die Abbuchung der Pachtgebühren durch den Verein: Obwohl Horst Kampf am 26. Mai 2025 verstarb, sei im Dezember 2025 noch die komplette Jahrespacht abgebucht worden. Zudem sei nach dem Tod der jährliche Mitgliedsbeitrag des Verstorbenen eingezogen worden. Daher seien sie davon ausgegangen, „dass das Verhältnis nach Treu und Glauben einfach weitergeführt wird“, so Sigrid Kampf.

Vorstand lehnt Vorschlag zur Einigung ab

Am 16. Mai traf sich Sigrid Kampf gemäß eigener Darstellung mit den Vorständen, um sich zu einigen. Jedoch erfolglos. Mittlerweile ist der Streit Gegenstand einer juristischen Auseinandersetzung: Nämlich zwischen Anwalt Ralf Bernd Herden, der den Vereinsvorstand vertritt, und Anwalt Thomas Maier, der die Interessen der Familie Kampf durchsetzt. Ein Vorschlag zur Einigung war, dass Familie Kampf den Pavillon und einen Geräteschuppen abbaue und die Pacht des Gartens von Melinda Kampf übernommen werde.

Den Vorschlag lehnte der Vorstand gemäß Sigrid Kampf ab: „Unter anderem wurde die Größe der Gartenlaube weiterhin nicht akzeptiert.“ Diese solle nun auf Forderung des ersten Vorstands neu ausgemessen werden. Melinda Kampf reagiert mit Unverständnis: „Ich finde es nicht in Ordnung, dass man so behandelt wird, wenn der Ehepartner stirbt.“ Sie würde den Garten gerne noch für ein paar Jahre, solange es ihre Gesundheit eben zulasse, behalten. Danach könne der Gartenverein einen neuen Pächter suchen.

Barbara (76) und Reinhard Durek (79) sind Pächter des Nachbargrundstücks der Kampfs. Foto: Nadja Varsani

Melinda Kampf ist mit ihren Erfahrungen nicht allein. Ihre 69-jährige Schwester Matilda Damm berichtet von einem ähnlichen Vorgehen des Vorstands. Nachdem ihr Ehemann 2025 verstarb, sei der Verein ebenfalls mit diversen Forderungen auf sie zugekommen, wie sie erzählt. Auch sie habe sich massiv unter Druck gesetzt und zur Unterschrift der Kündigung genötigt gefühlt. „Ich habe mich dagegen entschlossen, zu kämpfen. Ich fühle mich hier nicht mehr wohl“, sagt sie. Im Herbst werde sie ihre Parzelle räumen.

Auch das Vorgehen des Vereins gegenüber der Ehefrau des Bruders von Horst Kampf, Dorian Kampf, wird von der Familie als wenig rücksichtsvoll beschrieben. Ihr Mann verstarb 2024. Nur mit juristischem Einsatz habe sie ihren Garten behalten können: Ihr Anwalt fand einen Formfehler in den Unterlagen. Abweichend von der üblichen Praxis hatte Dorian Kampf bei der Pachtübernahme des Gartens selbst unterschrieben und ist somit die rechtmäßige Pächterin, wie sie berichtet.

Nachbarn beobachten Entwicklungen mit Sorge

Barbara (76) und Reinhard Durek (79) bewirtschaften seit Jahren das Nachbargrundstück der Familie Kampf. Sie verfolgen die Auseinandersetzungen der Pächter mit dem Vorstand und die Entwicklungen in der Anlage mit Sorge. „Das Gemeinschaftsgefühl ist die letzten Jahre spürbar verloren gegangen“, sagt Barbara Durek.

Anwalt räumt mögliche Fehler des Vorstands ein

Der Vereinsvorstand ließ über seinen Anwalt Ralf Bernd Herden erklären, man stehe nach eigenen Angaben kurz vor einer „konstruktiven Einigung“, die sowohl die Interessen der Beteiligten als auch die rechtmäßige Sicherung der Anlage berücksichtigen solle. Zugleich verweist der Anwalt auf die „hohe Komplexität“ von Baurecht und Bundeskleingartengesetz, räumt mögliche Fehler des ehrenamtlichen Vorstands ein und betont, niemand habe einen der Beteiligten verletzen oder schädigen wollen. Zu den konkreten Fragen unserer Redaktion zu den Abläufen im Verein äußerten sich Vorstand und Anwalt bis Redaktionsschluss jedoch nicht im Detail.

Die Kleingartenanlage

Statistik

Nach Angaben des Bundesverbandes der Kleingartenvereine gibt es in Deutschland knapp 870.000 Kleingärten, die sich auf etwa 13.000 Vereine verteilen. Die Kleingartengemeinschaft Haberfeld besteht seit 1969. Die ursprünglich 67 Parzellen wurden im Jahr 2013 um zehn weitere Gärten erweitert.