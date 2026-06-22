Streit in der Kleingarten-Idylle: Witwen sollen ihre Parzellen im Donaueschinger Haberfeld räumen

Nach dem Tod ihres Mannes soll Melinde Kampf ihren Garten im Haberfeld abgeben – und sie ist damit nicht die Einzige. Der Pacht-Zoff ist inzwischen ein Fall für die Anwälte.
Die Pfingstrosen stehen in voller Blüte, an den Erdbeersträuchern hängen die ersten reifen Früchte und die Sonne schickt ihre Strahlen durch die sorgsam gestutzten Hecken. Eine friedliche Idylle. So präsentiert sich die Anlage der Kleingärtner im Haberfeld jedenfalls auf den ersten Blick. Doch hinter den Palisadenzäunen brodelt es gewaltig.