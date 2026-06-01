Streit in Burladingen: Schüsse, Panik, Körperverletzung

Ein Angeklagter wegen gefährlicher Körperverletzung soll 2023 in Burladingen seinen Halbbruder gewürgt haben. Dahinter steckt die Geschichte einer scheiternden Existenz.
Vor Gericht steht ein Mann, der in seiner eigenen Welt zu leben scheint. Ganz offensichtlich fällt es ihm schwer, sich mündlich auszudrücken. Das liegt nicht nur an der undeutlichen Aussprache, man hat als Beobachter zudem den Eindruck, dass ihm schlicht die Worte fehlen. Ohne Rechtsanwalt sitzt er im kleinen Gerichtssaal des Amtsgerichts Hechingen. Ob er wirklich verstand, was da vor sich ging?