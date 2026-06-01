Streit in Burladingen: Schüsse, Panik, Körperverletzung

Ein Angeklagter wegen gefährlicher Körperverletzung soll 2023 in Burladingen seinen Halbbruder gewürgt haben. Dahinter steckt die Geschichte einer scheiternden Existenz.

Vor Gericht steht ein Mann, der in seiner eigenen Welt zu leben scheint. Ganz offensichtlich fällt es ihm schwer, sich mündlich auszudrücken. Das liegt nicht nur an der undeutlichen Aussprache, man hat als Beobachter zudem den Eindruck, dass ihm schlicht die Worte fehlen. Ohne Rechtsanwalt sitzt er im kleinen Gerichtssaal des Amtsgerichts Hechingen. Ob er wirklich verstand, was da vor sich ging?

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann gefährliche Körperverletzung vor. Im Frühjahr 2023 soll er seinen Halbbruder zu Boden geworfen und gewürgt haben. Der Angeklagte gibt zu: „Es war so.“ Er habe unter „Medikamenten“ gestanden, als er die Tat beging. Der Richter fragt: „Von wem haben Sie das Medikament bekommen?“, der Angeklagte: „Keine Ahnung.“ Der Richter hakt nach: „Warum haben Sie das Medikament bekommen?“, Antwort: „Weiß ich nicht.“

Streit um Wäsche

Beobachter durften den Richter bedauern, der wacker versuchte, verfahrensdienliche Kommunikation herzustellen. Der Angeklagte meinte im weiteren Fortgang jedenfalls: Etwas sei „im Essen drin“ gewesen, im Haus stand er demnach „unter Drogen“. Zum damaligen Zeitpunkt wohnte der Angeklagte im Haus seines Halbbruders in Burladingen. Dort eskalierte ein belangloser Streit um Wäsche.

Kurioserweise wohnten beide wieder im gleichen Haus, nachdem Gras über die Sache gewachsen war. Und das bis jüngst: Der Angeklagte ist, wie er vor Gericht zu berichten weiß, Anfang 2026 ausgezogen. Seine Version geht so: „Ich bin ausgezogen, weil ich Panik gekriegt habe.“ In diesem Zusammenhang spricht er von Schüssen gegen sich und die Reifen seines Autos. Der Angeklagte konnte aber auch nicht erklären, wo die Schüsse herkamen und wer sie abgefeuert haben könnte.

In Gedanken verheiratet

Die Halbschwester des Angeklagten schildert die Lage nüchterner. Demnach hat sich der Mann am Unterhalt des Hauses nicht beteiligt. Er würde sich gar übergeben, „wenn man ihm sagt, er soll sein Leben auf die Reihe kriegen“. Offenbar gibt es eine Reihe von Fehlwahrnehmungen, die der Angeklagte mitteilt.

So berichtet seine Halbschwester im Zeugenstand: Der Angeklagte behaupte, er sei verheiratet, habe ein Haus und Kinder. Sie erzählt, wie er jahrelang mit einer Frau zusammen sein wollte, die dann aber einen anderen Mann heiratete. In seinen Gedanken nimmt der Angeklagte offensichtlich die Rolle des Ehemanns ein. Außerdem will der Angeklagte wissen, dass es nicht seine verstorbene Mutter war, die ihn zur Welt brachte. Stattdessen soll er laut Zeugen meinen, seine „echte Mutter“ lebe im Wald.

Verhandlung unterbrochen

Er ersetzt die Realität mit seiner Vorstellung. Sein Halbbruder sagt als Zeuge nicht umsonst: „Psychisch ist mein Bruder nicht sehr stabil.“ Wie aus den Aussagen von ihm und seiner Schwester hervorgeht, ist es kaum möglich, zum Angeklagten durchzudringen. Unter dem Eindruck des psychischen Zustands des Angeklagten hat der Richter die Hauptverhandlung unterbrochen. Er muss nun zuerst bei einem Arzt vorstellig werden.

Der Angeklagte sollte das in seinem eigenen Interesse tun, appelliert der Richter. Die Frage ist: Wird der Mann sein eigenes Interesse erkennen?