Judenstern-Vergleich des Tübinger OBs Warum der Grünen-Austritt richtig ist

Boris Palmer sucht mit voller Absicht die maximale Provokation. Verletzungen nimmt er dabei in Kauf. Damit hat er keinen Platz in der Grünen-Partei, das hat er nun auch selbst eingesehen. Richtig so, kommentiert Tobias Peter.