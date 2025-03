1 Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es in einer Tailfinger Gaststätte. (Symbolfoto) Foto: Bits and Splits – stock.adobe

Eine handfeste Auseinandersetzung lieferten sich zwei Gaststättenbesucher am Sonntagabend in einem Lokal in Albstadt Tailfingen.









Link kopiert



Schlägerei am Sonntag in einer Gaststätte in der Straße "Am Markt" in Tailfingen: Ein 32-Jähriger sowie ein 45 Jahre alter Mann gerieten Polizeiangaben zufolge kurz vor 23 Uhr aus noch ungeklärten Gründen in Streit.