Seit Monaten ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen eines Streits im Zug gegen die Linken-Politikerin Gökay Akbulut. Jetzt wird bekannt: ihr Widersacher wurde schon bestraft.

Einer der VfB-Fans, die sich im Januar vor einem Jahr in einem Intercity der Deutschen Bahn einen handfesten Streit mit der Linken-Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut geliefert haben, muss eine Strafe zahlen. Wie die Stuttgarter Staatsanwaltschaft auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt, sei gegen den Mann ein Strafbefehl beantragt worden.

Das Amtsgericht Stuttgart habe ihn mittlerweile „antragsgemäß verhängt“. Demnach muss der VfB-Fan 100 Tagessätze bezahlen. Zur Höhe des Tagessatzes, die sich nach dem Verdienst des Betroffenen richtet, machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Der Strafbefehl sei mittlerweile rechtskräftig. Zu einem Prozess kam es nicht, weil der Mann den Strafbefehl offenbar akzeptierte. Damit gilt der Mann als vorbestraft. Die Schwelle für einen Eintrag ins Führungszeugnis liegt bei 90 Tagessätzen.

Der Vorfall ereignete sich in einem IC. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Politische Diskussion eskaliert: Bierdose trifft Akbulut

Nach den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft war es am 25. Januar 2025 in einem Intercity auf der Fahrt von Heidelberg nach Stuttgart zunächst zu einer „verbalen politischen Diskussion“ gekommen. Dabei soll Gökay Akbulut eine Gruppe mitreisender VfB-Fans beleidigt haben.

Der jetzt verurteilte Mann habe ihr daraufhin den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt. Außerdem soll er ihr eine Bierdose an den Kopf geworfen haben. Akbulut, die auf ihrem Instagram-Kanal von dem Vorfall berichtete und Anzeige erstattete, erlitt dadurch eine Schürfwunde an der Stirn.

Allerdings äußerten auch die VfB-Fans Vorwürfe gegen die Mannheimer Linken-Politikerin. Sie soll ebenfalls aggressiv gewesen sein und eine Flasche geworfen haben. Die Ermittlungen gegen Akbulut ziehen sich noch hin. Gerade stimmte der Immunitätsausschuss des Bundestages der Eröffnung eines Strafverfahrens zu. Dies ist notwendig, weil Abgeordnete zunächst Immunität gegen Strafverfolgung genießen.