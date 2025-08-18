Streit im Bus bei Bad Bellingen: Mit Waffe bedroht

1 Die Polizei hat eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Foto: Die Polizei sucht Zeugen nach einem Vorfall in einem Bus zwischen Weil am Rhein und Müllheim. Ein Mann soll einen Vater und dessen Kind bedroht haben.







In einem Bus des Schienenersatzverkehrs von Weil am Rhein in Richtung Müllheim soll es am Samstag kurz vor Mitternacht zu einer Bedrohung gekommen sein. Ein 26 Jahre alter Mann steht im Verdacht, mit einer Waffe einen 35-Jährigen und dessen Kind bedroht zu haben, teilt die Polizei mit. Hintergrund könnte ein Streit um den Sitzplatz im Bus gewesen sein. Der Tatverdächtige verließ in Bad Bellingen den Bus, wurde aber im näheren Umfeld durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen. Ein angeforderter Sprengstoffsuchhund fand die Waffe im unmittelbaren Umfeld. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Das Weiler Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in besagtem Bus eine Bedrohung oder einen Streit beobachtet haben.