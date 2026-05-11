Streit eskaliert: Mann bedroht Passanten in Ettenheimer Altstadt mit Gaspistole
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Die Polizei beschlagnahmte die Gaspistole des 64-Jährigen (Symbolfoto). Foto: Murat

Erst soll er Passanten mit seinem Auto touchiert, dann mit einer Gaspistole bedroht haben: Ein 64-jähriger Mann sorgte in Ettenheim für reichlich Ärger.

Nach einem Vorfall am Sonntagvormittag in der Altstadt muss sich ein 64 Jahre alter Mann einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz stellen. Darüber berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Demnach fuhr der 64-Jährige laut Zeugenaussagen um kurz vor 12 Uhr mit seinem Auto in der Friedrichstraße derart knapp an einer Fußgängergruppe vorbei, dass er mit einem Außenspiegel einen der Fußgänger gestreift hat.

 

Dieser sei zwar nicht verletzt worden, die Fußgängergruppe habe den Mann jedoch zur Rede gestellt. In der Folge sei es dann zu einem Streitgespräch zwischen dem Autofahrer und einem 57-Jährigen gekommen, der die Situation beobachtete und sich einmischte, heißt es weiter. Im Verlauf der Auseinandersetzung sei der 64-Jährige zu seinem Wagen gelaufen, habe daraus eine Gaspistole geholt und Drohungen ausgesprochen.

Anschließend fuhr der Bewaffnete mit seinem BMW weg, konnte jedoch nach einer Fahndung des Polizeireviers Lahr angetroffen werden. Im Wageninnern befand sich die Gaspistole, die daraufhin sichergestellt wurde, so die Mitteilung. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Polizeipostens Ettenheim geführt.

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