Streit eskaliert: Mann bedroht Passanten in Ettenheimer Altstadt mit Gaspistole

1 Die Polizei beschlagnahmte die Gaspistole des 64-Jährigen (Symbolfoto). Foto: Murat Erst soll er Passanten mit seinem Auto touchiert, dann mit einer Gaspistole bedroht haben: Ein 64-jähriger Mann sorgte in Ettenheim für reichlich Ärger.







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Nach einem Vorfall am Sonntagvormittag in der Altstadt muss sich ein 64 Jahre alter Mann einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz stellen. Darüber berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Demnach fuhr der 64-Jährige laut Zeugenaussagen um kurz vor 12 Uhr mit seinem Auto in der Friedrichstraße derart knapp an einer Fußgängergruppe vorbei, dass er mit einem Außenspiegel einen der Fußgänger gestreift hat.