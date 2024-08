28-Jähriger wird in Freiburg mit Messer verletzt

1 Ein Mann wurde in Freiburg bei eine Messerangriff verletzt. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein 28-Jähriger wurde in der Freiburger Altstadt nach einem Streit mit einem Messer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.









Ein bislang Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen, 4. August, gegen 2.40 Uhr einen 28 Jahre alten Mann vor einer Apotheke in der Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg mit einem Messer verletzt.