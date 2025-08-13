Streit beim FC Barcelona: Chance für Rivalen: Ter Stegen offiziell Langzeit-Ausfall

Das Torwart-Theater des FC Barcelona beschäftigt den spanischen Meister schon den gesamten Sommer. Jetzt gibt es eine weitere Entwicklung bei Marc-André ter Stegen.
Barcelona - Das Sommertheater zwischen dem FC Barcelona, dem deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen und seinem neuen Rivalen Joan Garcia ist um eine Episode reicher. Das medizinische Komitee der spanischen Fußball-Liga stufte ter Stegens Rücken-Operation offiziell als Langzeitverletzung ein. Das ermöglicht es dem hoch verschuldeten FC Barcelona nun, den bereits im Juni als neue Nummer eins verpflichteten Garcia auch offiziell für Ligaspiele zu registrieren.