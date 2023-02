1 Die Polizei war mit vier Streifenwagen im Einsatz. Foto: Symbolfoto/Gabbert

Auf einer Baustelle in der Undizstraße in Ettenheim kam es am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen zu einem heftigen Streit zwischen mehreren Arbeitern.









Letztendlich gingen die zwischen 19 und 50 Jahre alten Männer mit Metallrohren und anderen Gegenständen aufeinander los. Dabei wurden insgesamt sieben zum Teil so schwer verletzt, dass sie zur Behandlung ihrer Blessuren in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Bei den Verletzungen handelt es sich um leichte Verletzungen wie Prellungen und Platzwunden.

Anwohner haben Polizei alarmiert

Die Polizei wurde von Anwohnern der Baustelle alarmiert und ist mit vier Streifen angerückt. Zehn Personen seien in den Streit verwickelt gewesen, teilt Mara Huber von der Pressestelle der Polizei mit. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. „Die Beteiligten waren vor Ort nicht sehr auskunftsfreudig“, so Huber. Diese werden derzeit vernommen und zu den Vorfällen befragt.