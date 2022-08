1 Die zwei 15-Jährigen wurden in Gewahrsam genommen. (Symbolfoto) Foto: © fotokitas – stock.adobe.com

Eine gemeldete Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten am Bahnhof in Balingen war der Grund für einen Polizeieinsatz am frühen Samstagmorgen.















Balingen - Aufgrund eines Streits wurden die Beamten gegen 0.40 Uhr gerufen. Beim Versuch den Sachverhalt aufzuklären, verweigerten zwei 15-jährige Mädchen, welche offensichtlich involviert waren, die Angabe ihrer Personalien. Als sie sich dann entfernen wollten, mussten sie durch die Einsatzkräfte festgehalten werden.

Beide attackierten die Beamten durch Tritte und bespuckten sieweshalb sie in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers landeten. Auf der Anfahrt zum Polizeirevier und auch vor Ort kam es immer wieder zu erneuten Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass eine der beiden Jugendlichen aus einer Wohngruppe in Lindau vermisst wurde. Sie wurde vorerst in einer ortsansässigen Wohngruppe untergebracht. Das zweite Mädchen wurde im Anschluss an die notwendigen Maßnahmen an den Vater übergeben.