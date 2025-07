Polizei sucht Zeugen nach Vorfall zwischen Jugendlichen in Orschweier

Streit am Bahnhof

1 Was ist am 16. Juli am Orschweierer Bahnhof passiert? Die Bundespolizei sucht nach Zeugen. Foto: Karmann/ Zwei 16-Jährige gerieten am Bahnhof Orschweier aneinander. Die Hintergründe bleiben unklar – die Polizei bittet um Hinweise.







Link kopiert



Am Bahnhof in Orschweier soll es am Mittwochmorgen, 16. Juli, gegen 7 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 16-jährigen Jugendlichen gekommen sein. Wie die Bundespolizei mitteilt, soll ein männlicher Jugendlicher eine ihm bekannte Jugendliche bedroht haben.