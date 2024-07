2 Die gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten von Samsung Electronics wollen mit einem unbefristeten Streik Druck auf Südkoreas größtes Unternehmen ausüben. (Archivbild) Foto: Lee Jin-man/AP

Die größte Gewerkschaft beim südkoreanischen Elektronikriesen Samsung wirft der Konzernleitung vor, nicht verhandlungsbereit zu sein. Der laufende Streik soll ausgeweitet werden.









Seoul - Die größte Gewerkschaft beim Speicherchip- und Smartphone-Weltmarktführer Samsung in Südkorea will ihren ursprünglich befristeten Streik auf unbestimmte Zeit fortsetzen. Damit will die Nationale Gewerkschaft von Samsung Electronics (NSEU), die mehr Lohn fordert, ihren Druck auf das Management erhöhen.