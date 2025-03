Streik in Villingen-Schwenningen: Erzieherinnen legen ihre Arbeit nieder

Eltern in Villingen-Schwenningen mussten sich am Freitag kurzfristig nach alternativen Betreuungsmöglichkeiten umsehen: Erzieherinnen mehrerer städtischer Kindertagesstätten beteiligten sich am bundesweiten „Streiktag der Frauenberufe“, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte.

„Wir streiken! Unsere Einrichtung bleibt heute geschlossen!“ steht auf dem weißen Schild, das an der Eingangstür der Villinger Kindertagesstätte Junghans Villa hängt und allen Eltern, die am Freitagmorgen ihr Kind hier in Betreuung geben wollten, eine Abfuhr erteilt.

Die Gewerkschaft Verdi hatte während der laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und der aktuellen Warnstreiks am Freitag zum „Streiktag der Frauenberufe“ aufgerufen. Gemeint waren damit insbesondere Berufe in Einrichtungen der Sozialen Arbeit und Erziehung sowie der Pflege und Gesundheit, die vorwiegend von Frauen ausgeübt werden. Hintergrund war der Frauentag am 8. März und der Equal Pay Day am 7. März, der auf die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in Deutschland aufmerksam macht.

„Wir streiken!“, heißt es am Freitagmorgen bei der Kita Junghans Villa. Foto: Wolfgang Bräun

Auch in Villingen-Schwenningen legten deshalb Erzieherinnen in manchen städtischen Kindertagesstätten ihre Arbeit nieder.

Eltern wurden über die Kita-App informiert

„Wir haben Kenntnis darüber, dass die Kita Charlottenpflege sowie die Kita Johanna-Schwer komplett bestreikt werden und geschlossen haben“, teilt Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadt Villingen-Schwenningen auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Eltern seien von der Stadt diese Woche im Vorfeld über die Kita-App informiert worden, so dass sich die Eltern in Sachen Betreuung anderweitig organisieren konnten, so Falke weiter.

Ein vom Amt für Kindertagesbetreuung ausgestelltes Schreiben, das an der Eingangstür der Kita Johanna-Schwer aufgehängt wurde, wies zusätzlich darauf hin, dass aufgrund der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst auch der Betrieb in städtischen Kitas eingeschränkt stattfinden oder ausfallen könne.

Auch in der Kita Johanna-Schwer wurde am Freitag gestreikt. Foto: Simone Neß

Dass auch die Erzieherinnen in der Junghans Villa ihre Arbeit am Freitag niedergelegt haben, „wurde uns nicht gemeldet, was aber auch nicht deren Pflicht ist“, erklärt die städtische Pressesprecherin gegenüber unserer Redaktion.

Laut Falke blieb die Situation am Freitag insgesamt relativ ruhig. Bei der Stadt hätten sich keine Eltern aufgrund des Streiks gemeldet.

Bereits am Donnerstag fand eine Kundgebung der Gewerkschaft Verdi vor dem Villinger Rathaus statt – dort seien kaum Kita-Beschäftigte vertreten gewesen, wie Hanna Binder, stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiterin, festgestellt hatte.