Seit Wochen laufen die Verhandlungen für 2,5 Millionen Beschäftigte der Kommunen und des Bundes. Damit verbunden: flächendeckende Warnstreiks. An diesem Mittwoch waren dabei auch erstmals Mitarbeiter des Klinikverbundes Südwest beteiligt. Müssen Patienten sich Sorgen machen?









Bus und Bahn fahren nicht, der Müll wird nicht abgeholt, Verwaltungen bleiben unbesetzt. Vielerorts in Deutschland sind diese Szenarien seit einiger Zeit immer wieder Realität, wenn Verdi zum Streik aufruft. Allein in der Stadt Calw waren am Mittwoch in dieser Woche fünf Kindergärten geschlossen.