Streik in Frankreich: Hier kommt es in Basel zu Flug- und Zugausfällen

Der nächste Streiktag in Frankreich hat auch Folgen für die Regio in Basel. Wo es zu Ausfällen im Zug- und Flugverkehr kommt.







In der Schweiz ist es am Donnerstag nur zu wenigen Störungen im Zusammenhang mit dem Streik in Frankreich gekommen. Es kam zu einigen Flugannullierungen und Zugausfällen. Im Bahnverkehr mit Frankreich wurden am Donnerstag zwei TGV-Züge Paris-Genf, ein Zug zwischen Genf und Paris sowie eine Verbindung zwischen Lausanne und Paris gestrichen, wie das Unternehmen TGV Lyria, das die Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen der Schweiz und Frankreich betreibt, auf seiner Website mitteilte.