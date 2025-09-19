Streik in Frankreich: Hier kommt es in Basel zu Flug- und Zugausfällen
1
Einzelne TGV-Züge in die Schweiz sind ausgefallen durch den Streik. Foto: Archiv

Der nächste Streiktag in Frankreich hat auch Folgen für die Regio in Basel. Wo es zu Ausfällen im Zug- und Flugverkehr kommt.

In der Schweiz ist es am Donnerstag nur zu wenigen Störungen im Zusammenhang mit dem Streik in Frankreich gekommen. Es kam zu einigen Flugannullierungen und Zugausfällen. Im Bahnverkehr mit Frankreich wurden am Donnerstag zwei TGV-Züge Paris-Genf, ein Zug zwischen Genf und Paris sowie eine Verbindung zwischen Lausanne und Paris gestrichen, wie das Unternehmen TGV Lyria, das die Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen der Schweiz und Frankreich betreibt, auf seiner Website mitteilte.

 

Der Flughafen Flughafen Basel-Mülhausen, der auf französischem Gebiet liegt, meldete am späten Nachmittag 25 annullierte Flugbewegungen (Abflüge und Ankünfte zusammengenommen). Ein minimaler Flugsicherungsdienst wurde eingerichtet.

„Es gibt derzeit keine Ankündigungen über Flugannullierungen von und nach Genf“, sagte ein Sprecher des Genfer Flughafens der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Alle Flüge sollten laut normalem Flugplan durchgeführt werden, wie ein Sprecher der Fluggesellschaft Swiss auf Anfrage erklärte. Seitens des Flughafens Zürich lagen noch keine Informationen über Flugannullierungen vor.

Im Elsass kam es zu einer großen Mobilisation gegen die Minderheitsregierung von Sebastien Lecornu, wie sie die Region bislang kaum gesehen hat, berichtet der staatliche französische Radiosender „Ici Alsace“. Die große gewerkschaftsübergreifende Kundgebung versammelte rund 20 000 Menschen in Straßburg laut den Veranstaltern, laut den Ordnungskräften nahmen etwa 5000 Menschen teil. Wie die Aktionen weitergehen, ist noch unklar. Der Zugverkehr im Elsass lief am Freitag weitgehend normal, in Lothringen und in der Champagne-Ardenne gab es noch einige Zugstreichungen.

 