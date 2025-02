Reinhard Will 05.02.2025 - 15:34 Uhr

Streik in Burladingen

1 In Burladingen waren es nur wenig Beschäftigte, die am Streik teilnahmen. Foto: Will

Die Gewerkschaft ver.di ruft erstmals in Burladingen zu einem Warnstreik im öffentlichen Dienst auf. Nur eine Hand voll Männer nehmen teil.









110 Streikende wie morgens in Albstadt waren es in Burladingen nicht, die an der ver.di- Kundgebung auf dem Marktplatz teilgenommen haben. Aber gut eine Hand voll Männer – allesamt Beschäftigte der technischen Dienste der Stadt – waren doch anwesend.