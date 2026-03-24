Streik im Zollernalbkreis: Wenn die Apotheken Trauer tragen

„Wenn die Bundesregierung uns nicht besserstellt, werden noch mehr Apotheken sterben“, warnt Petra Spranger.
Wer am Montag die Apotheke Spranger in der Hechinger Oberstadt aufsuchte, betrat einen abgedunkelten Verkaufsraum und wurde von Personal empfangen, das komplett in Schwarz gekleidet war. „Blackout – diese Apotheke bleibt dunkel“ lautete das Motto des Aktionstags, an dem die Branche deutschlandweit auf ihre Misere aufmerksam machte. Im ganzen Zollernalbkreis beteiligten sich zahlreiche Apotheken am Protest.