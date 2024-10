Bus und Bahn: Wo wird gestreikt?

1 Bei Bussen und Bahnen wird an diesem Dienstag gestreikt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Hanno Bode/IMAGO/Hanno Bode

Pendler, Schülerinnen und Schüler und andere Reisende brauchen am Dienstag mancherorts viel Geduld. In Baden-Württemberg wird gestreikt. Was bekannt ist:









Im öffentlichen Nahverkehr wird wieder einmal gestreikt. Bei Bussen und Bahnen müssen Pendler an diesem Dienstag, 15. Oktober, – und teilweise auch am Mittwoch, 16. Oktober, mit Ausfällen rechnen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat in der bundesweiten Entgeltrunde Eisenbahntarifvertrag (ETV) im regionalen Nahverkehr in Baden-Württemberg zu Warnstreiks aufgerufen.