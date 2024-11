Streik heute: Wo fahren keine Busse und Bahnen?

1 Mancherorts bleiben die Busse am Mittwoch und Donnerstag im Depot – es wird gestreikt. Foto: dpa/Jonas Walzberg

Wer auf Bus und Bahn angewiesen ist, muss sich in dieser Woche nach Alternativen umschauen. Es wird gestreikt. Wie lange geht der Streik? Welche Strecken sind betroffen? Das Wichtigste im Überblick.









Am Mittwochmorgen haben die Streiks im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Teilen Baden-Württembergs begonnen. Das teilt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen fahren in mehreren Bundesländern keine Busse und Bahnen – auch Reisende und Pendler in Baden-Württemberg sind betroffen. Wann wird gestreikt? Welche Strecken sind betroffen? Das Wichtigste im Überblick: