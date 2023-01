1 Der Streik wegen Tarifflucht bei der Kern-Liebers-Tochter Saxonia in Göppingen geht weiter. Zur Kundgebung waren auch Vertreter aus Sulgen angereist. Foto: IG-Metall

Die nächste Runde im Arbeitskampf bei der Kern-Liebers-Tochter Saxonia Umformtechnik und Saxonia Textile Parts in Göppingen startet am Montag.















Göppingen/Schramberg-Sulgen - Weil sich der Arbeitgeber bei einem Verhandlungsversuch am heutigen Freitag weiterhin einer Tarifbindung verweigert hat, wird der Streik kommende Woche fortgesetzt. Martin Purschke, Geschäftsführer der IG Metall Göppingen-Geislingen: "Offenbar ist die Schmerzgrenze bei der Geschäftsleitung noch nicht erreicht, deshalb werden wir nächste Woche noch eine Schippe drauflegen. Unser Protest endet erst, wenn man ernsthaft mit uns über einen Tarifvertrag verhandelt."

Geschäftsleitung lehnt Gespräche ab

Der Verhandlungsversuch ging auf Initiative der IG Metall zurück, die Geschäftsleitung habe Gespräche über eine Tarifbindung aber schlicht abgelehnt, so Purschke. Die Beschäftigten der beiden Saxonia-Betriebe sind seit vergangenen Montag im Streik, zuvor hatten bei einer Urabstimmung 96 Prozent der IG Metall-Mitglieder für den Arbeitskampf votiert.

Sulgener Beschäftigte in Göppingen

Die Solidarität mit den Streikenden ist hoch: Beschäftigte der Konzernmutter, der Schramberger Kern-Liebers-Zentrale, sowie weiterer Konzern-Standorte reisten diese Woche mit mehreren Bussen an, zudem zeigen Kolleginnen und Kollegen umliegender Betriebe ihre Unterstützung. Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg, appellierte auf einer Kundgebung an den Arbeitgeber: "Toter Mann zu spielen, hat keinen Sinn. Kehren Sie endlich an den Verhandlungstisch zurück und lassen ihre Beschäftigten an den Vorteilen einer Tarifbindung teilhaben!"

Austritt aus Arbeitgeberverband erst spät mitgeteilt

Saxonia war bereits im April 2022 aus dem Arbeitgeberverband Südwestmetall ausgetreten, hatte die Belegschaften aber erst Ende November darüber informiert. Die Beschäftigten fühlen sich laut IG Metall von ihrem Arbeitgeber mehrfach betrogen: Erst hat er den Verbandsaustritt monatelang verheimlicht und in der Konsequenz sollen die Belegschaften nicht mehr in den Genuss der jüngsten Tariferhöhungen in der Metall- und Elektroindustrie kommen.

Info

Bei der Kern-Liebers-Tochter Saxonia Umformtechnik und Saxonia Textile Parts arbeiten rund 230 Menschen. Saxonia Umformtechnik fertigt insbesondere Blechteile für Fahrzeug-Schließanlagen, Saxonia Textile Parts stellt hauptsächlich Stanzteile für Strickmaschinen her.