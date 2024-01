Streik bei der Deutschen Bahn: GDL beendet Lokführerstreik früher als geplant

1 Die Züge sollen früher als geplant wieder rollen. (Symbolbild) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Die Lokführergewerkschaft GDL will den Streik bei der Deutschen Bahn vorzeitig beenden. Wann wieder zum Normalbetrieb übergegangen werden soll.









Die Lokführergewerkschaft GDL beendet ihren Streik bei der Deutschen Bahn vorzeitig. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird im Personenverkehr noch bis Montagmorgen, 2.00 Uhr, gestreikt. Ursprünglich sollte der Arbeitskampf sechs Tage dauern und erst am Montagabend enden. Damit dürften sich Fahrgäste am Montag wieder auf einen weitgehend normalen Betrieb einstellen können. Im Güterverkehr endet der Streik am Sonntagabend um 18.00 Uhr. Über das vorzeitige Streik-Ende berichten am Samstag auch mehrere Medien.