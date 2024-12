Bahnreisende auf der Strecke Freudenstadt-Karlsruhe könnten am Dienstag Pech haben: Die Gewerkschaft Verdi kündigt Warnstreiks an. Aber wie viele Züge sind betroffen? Und welche?

Am heutigen Dienstag brauchen Bahnreisende auf der Strecke Freudenstadt-Karlsruhe eine Portion Glück, um ans Ziel zu gelangen: Die Gewerkschaft Verdi hat für den 3. Dezember auch auf dieser Strecke Warnstreiks angekündigt.

Wie viele Züge tatsächlich betroffen seien, werde erst im Tagesverlauf klar sein, erklärte Verdi-Sprecher Marcus Zabel auf Nachfrage unserer Redaktion.

Lesen Sie auch

Fahrdienst streikt auch

Gestreikt werde im Bereich der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in Werkstätten, bei der Wagenreinigung und teilweise auch im Fahrdienst. Wie groß die Streikbeteiligung beim Fahrdienst-Personal auf der Murgtalbahn-Strecke sei, müsse sich zeigen, so Zabel.

Druck auf die Arbeitgeber

Verdi will mit den Streikaktionen den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen, am Donnerstag dieser Woche findet die nächste Verhandlungsrunde statt. Derzeit läuft die bundesweite Entgeld-Runde Eisenbahntarifvertrag im regionalen Nahverkehr.

Drei Tage lang wird gestreikt

Die Warnstreiks sind auf drei Tage angesetzt und haben am Montag begonnen. Verdi rechnet mit einer ähnlich hohen Streikbeteiligung wie bei den ersten Arbeitsniederlegungen im Oktober und November. Verdi fordert für die Beschäftigten 350 Euro mehr pro Monat plus eine höhere Inflationsprämie, als wie von der Arbeitgeberseite angeboten, heißt es in einer Mitteilung von Verdi.