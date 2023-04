1 Auch die Hohenzollerische Landesbahn rechnet mit „massiven Ausfällen“ am Freitag. Foto: dpa/Murat

Bahnreisende müssen am Freitag mit massiven Ausfällen rechnen: Zwischen drei Uhr nachts und elf Uhr morgens ruht der Schienenverkehr der Deutschen Bahn. Mit diesen Auswirkungen müssen Bahnfahrer rund um Balingen, Albstadt und Hechingen rechnen.









Bei der Deutschen Bahn wird am Freitag erneut bundesweit gestreikt. Von drei Uhr nachts bis elf Uhr morgens rufen Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) die Mitarbeitenden der Deutschen Bahn dazu auf, ihre Arbeit niederzulegen. Welche Auswirkungen haben die Streiks auf den Regionalverkehr im Zollernalbkreis? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

Die SWEG, die die Hohenzollerische Landesbahn betreibt, rechne laut einem Sprecher mit massiven Ausfällen rund um Balingen, Albstadt und Hechingen. Das Unternehmen sei jedoch nicht direkt vom Bahnstreik betroffen, da sich der Streikaufruf der EVG in erster Linie an die Beschäftigten von Gesellschaften der Deutschen Bahn richte. Die SWEG sei also kein direkter Teil der Tarifauseinandersetzung mit dem Bahnunternehmen.

Gesamter Bahnbetrieb beeinflusst

Dennoch sei damit zu rechnen, dass bundesweit viele DB-Fahrleiter in den Stellwerken ihre Arbeit niederlegen werden. Diese seien für die Weichenstellung im gesamten Schienennetz zuständig. „Wenn die Infrastruktur der DB Netz AG bestreikt wird, können darauf keine Züge fahren“, stellt ein SWEG-Sprecher klar.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn bestätigt dies: Wenn die Fahrdienstleiter in den Stellwerken wie angekündigt ihre Arbeit niederlegen, können keine Weichen im Schienennetz mehr gestellt werden. „Dann fährt gar nichts mehr“, erklärt der Sprecher das Ausmaß des Bahnstreiks. Die Deutsche Bahn gehe davon aus, dass der gesamte Bahnbetrieb am Freitag beeinflusst sein wird. Das hätten die Erfahrungen während den vergangenen Streiks gezeigt.

SWEG fordert klare Regelung

„Es ist sehr ärgerlich, dass die SWEG erneut in die Tarifauseinandersetzungen zwischen DB und EVG hineingezogen wird“, bedauert der SWEG-Sprecher. Auch bei vergangenen Bahnstreiks sei es zu massiven Ausfällen gekommen.

Das regionale Verkehrsunternehmen fordere daher klare Regelungen, damit andere Eisenbahnverkehrsunternehmen, die nichts mit der DB-internen Tarifauseinandersetzung zu tun haben, vom Streik nicht betroffen sind.