1 An der Uniklinik Tübingen, auf dem Foto zu sehen der Haupteingang der Medizinischen Klinik, wird kommenden Woche zwei Tage gestreikt. Foto: Marie-Luise Koschowsky

Für kommenden Montag und Dienstag, 24. und 25. Oktober, wurden die Mitarbeiter der Uniklinik Tübingen (UKT) bei einem ohnehin hohen Krankenstand von der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di zum Streik aufgefordert.















Tübingen - Am 2. November wird die zweite Verhandlung im Rahmen der Lohn- und Gehaltstarifrunde zwischen ver.di und der Verhandlungskommission des Arbeitgeberverbands der Universitätsklinika (AGU) in Stuttgart stattfinden. An den Streiktagen sind die Notfallversorgung und die Versorgung Schwangerer sowie werdender Mütter sichergestellt, heißt es in der Mitteilung des UKT.

"Der Streikaufruf nach dem ersten Arbeitgeber-Angebot hat uns überrascht", sagt Michael Bamberg, Leitender Ärztlicher Direktor des Uniklinikums Tübingen. "In einer ohnehin angespannten Personalsituation durch hohe Krankenstände und lange Corona-Isolationszeiten, geht der Streik nicht nur zu Lasten der Patientinnen und Patienten, die teilweise schon lange auf Behandlungstermine warten, sondern auch der Mitarbeitenden, die in den letzten Wochen besonders belastet waren."

Nur eine Notbesetzung

Eine zwischen der Uniklinik Tübingen und ver.di getroffene Notdienstvereinbarung sieht vor, dass an den Streiktagen eine Notbesetzung auf dem üblichen Niveau einer Wochenend-/Feiertagsbesetzung gilt. Somit ist sichergestellt, dass auch an diesem Tag alle Akutfälle in Tübingen umfassend versorgt werden können. Patienten, die einen Termin für eine aufschiebbare Operation oder Behandlung haben, werden im Laufe der Woche informiert. "Als Haus der Maximalversorgung, in dem wir für unsere Patientinnen und Patienten an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden am Tag bereit stehen, setzen wir auch an Streiktagen alles daran, die bestmögliche Versorgung für schwerkranke Kinder und Erwachsene zu gewährleisten", versichert Bamberg.

Gestreikt wird in Tübingen von Montagmorgen, 24. Oktober, bis Dienstagabend, 25. Oktober.

Betreuung rund um Geburt

Auch die Notfallversorgung in der Universitäts-Frauenklinik ist gesichert; die

Betreuung rund um Geburt und Schwangerschaft ist gewährleistet. Bei Fragen

erreichen Schwangere und werdende Mütter die Pforte der Frauenklinik unter

Telefon 07071/29-82211 und den Kreißsaal unter Telefon 07071/29-83111.

Die erste Verhandlungsrunde brachte aufgrund der Zurückweisung des Arbeitgeber-Angebots durch ver.di kein Ergebnis. Am 2. November kommen die

Verhandlungspartner in einer zweiten Verhandlungsrunde zusammen, um über das von den Arbeitgebern am 11. Oktober vorgelegte Angebot weiter zu verhandeln.

Angespannte Lage

Die Uniklinika in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm kämpfen aktuell mit einer sehr angespannten wirtschaftlichen Lage: Die vier Häuser werden 2022 mit einem negativen Jahresergebnis in dreistelliger Millionenhöhe abschließen. Alleine in Tübingen beläuft sich das Minus laut aktueller Hochrechnung auf über 23 Millionen Euro. Das Angebot der Arbeitgeber umfasst eine steuerfreie, das heißt Netto-Einmalzahlung in Höhe von 2100 Euro. Zusätzlich folgt im Jahr 2024 eine Steigerung der Entgelttabellenwerte in zwei Stufen auf insgesamt sechs Prozent.

"Wir sind davon überzeugt, dass unser Angebot besonders durch die Einmalzahlung, die den Beschäftigten vollumfänglich zugutekommt, attraktiv ist", sagt Gabriele Sonntag, Kaufmännische Direktorin des Uniklinikums und Vorstand des AGU. "Gleichzeitig können wir das Angebot auch finanziell umsetzen und vor dem Land und damit allen Steuerzahlerinnen und -zahlern verantworten."