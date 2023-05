Das Schwarzwald-Baar-Klinikum – wenn hier gestreikt wird, könnte es jene empfindlich treffen, die ohnehin gebeutelt sind: Patienten. Zuletzt, Ende März 2023, verlief der Arbeitskampf am Kreiskrankenhaus in Villingen-Schwenningen glimpflich. Jetzt aber rief die Ärztegewerkschaft Marburger Bund erneut zum ganztägigen Warnstreik auf – und das nach eigenen Angaben mit Erfolg: 50 Ärzte aus dem Klinikum im Schwarzwald-Baar-Kreis sollen unterwegs nach München gewesen sein. Während seitens der Klinik-Geschäftsführung in VS keine Mitteilung über das Ausmaß des Streiks am Dienstag erfolgt ist, bestätigte Michael Beck vom Marburger Bund die Teilnahme von 50 Ärzten aus der Region. Es seien etwa gleich viele gewesen wie bei der letzten Verhandlungsrunde im März – bereits damals sollen die Einschränkungen für Patienten spürbar und unangenehm, aber nicht bedrohlich gewesen sein. Längere Wartezeiten, aber auch Verschiebungen von planbaren Eingriffen gehörten hierzu, so Beck. Die Versorgung der Patienten in der Doppelstadt sei ebenso wie andernorts nie gefährdet gewesen.

„Wir bieten allen Kliniken auch eine Notdienstvereinbarungen an“, betont er. In die neuerliche Streikrunde seien die Ärzte quasi „hineingezwungen“ worden, so Beck – „so ein Streik ist ja nichts, das man aus Spaß an der Freude macht“. Am Schwarzwald-Baar-Klinikum arbeiten mehr als 3000 Mitarbeiter, darunter etwa 450 Ärzte in 26 Fachgebieten.