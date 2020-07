Streifendienst in VS So gefährlich ist der Polizeialltag

Ich hatte mal einen Fall von Widerstand, da ist der Mann gestorben. Das ist das übelste, das einem Polizisten passieren kann. Aber es war damals so, dass der Mann auch ohne den Konflikt gestorben wäre. Er hatte Herzprobleme, war psychisch instabil und hatte eine Überdosis Medikamente genommen. Aber das wussten wir vor dem Einsatz natürlich nicht.

Das ist psychologisch für einen Polizisten nicht einfach: Erst kämpft man mit dem Beteiligten - dann stirbt er und man muss ihn reanimieren. Erst kämpft man gegen ihn - dann kämpft man um sein Leben.

Wenn so etwas passiert, wie wird das verfahrenstechnisch aufgearbeitet?

Da ist man automatisch Beschuldigter in einem Strafverfahren wegen des Verdachts einer fahrlässigen Tötung. Da wird auf Herz und Nieren geprüft: Da wird der Sauerstoffgehalt im Blut von dem Verstorbenen gemessen. Da wird geprüft, ob er nicht erstickt ist durch die Beamten. Da wird intensiv ermittelt.

Dazu kommt je nach Fall der zivilrechtliche Aspekt: Bei grober Fahrlässigkeit haftet man als Beamter. Das heißt, wir legen da auch immer noch etwas "Hab und Gut" in die Waagschale.

Wie geht es Ihnen mit diesem Vorfall?

Das ist wirklich schlimm. Nach so einem Vorfall ist man selbst sein größter Kritiker. Ich hinterfrage den Einsatz auch: Was hätte ich besser machen können, was hätte ich anders machen können? Und dann gibt's ja auch noch die Familie des Verstorbenen, an die man denkt.

Und gleichzeitig ist nicht nur die Gewalt schlimm, eben auch das ganze Drumherum: Da passiert etwas folgenträchtiges und nachher hat man ein riesiges Verfahren an der Backe. Es ist nicht nur die Gewalt selbst, sondern auch das Nachspiel, das einen dann belastet.

Stellt Ihnen die Polizei in solchen Fällen Psychologen zur Seite?

Ja, da kommt dann ein Betreuer, mit dem man reden kann. Das Problem ist halt: Das ist auch wieder ein Beamter. Er hat also kein Zeugnisverweigerungsrecht. Er ist "Zeuge im Hörensagen" und kann später von der Kriminalpolizei befragt werden: Also alles was man ihm sagt, kann im Gericht wieder verwertet werden. So richtig gebracht hat er mir deshalb nichts. Er konnte mir nur rechtlich ein bisschen unter die Arme greifen.

Wie sehen Sie die Rolle des Streifendienstes?

Die eigentliche Arbeit der Polizei ist der Streifendienst auf der Straße. Das ist eigentlich der anspruchsvollste und gefährlichste Job - behaupte ich. Selbst die Spezialeinheiten, die immer gefährliche Lagen abarbeiten: Die haben entsprechendes Vorwissen, können sich immer auf die Lage vorbereiten, kommen immer gleich zu zehnt. Da kann man das Risiko ganz anders kalkulieren. Wir kontrollieren auf Streife draußen jemanden und wissen nicht, mit wem wir da reden. Es kann sein, derjenige wird mit Haftbefehl gesucht. Es kann sein, wir laufen da ins Messer.

Welche Situationen sind für Streifenbeamten am gefährlichsten?

Gerade wenn man mit psychisch Kranken zu tun hat, oder wenn die Beteiligten Betäubungsmittel genommen und viel Alkohol getrunken haben, dann können sie die Folgen ihres Handelns nicht richtig abwägen.

Wir hatten schon einen Fall, bei dem ein Mann am Stadtfest mit dem Messer rumgerannt ist und auf alles mögliche eingestochen hat. Den haben wir dann erwischt und festgenommen. Da hat man so ein, zwei Sekunden, die sehr risikoreich sind, wenn der Gegner mit dem Messer rumfuchtelt. Erschießen kann man ihn dann ja auch nicht. Am Ende ist das ein Ringkämpfchen und irgendwie muss man dabei den Arm mit dem Messer unter Kontrolle bringen.

Was ist die Gefahr an einem solchen Messerangriff?

Das Messer ist mit das gefährlichste, was es gibt. Man hat zwar eine Schutzweste, die ist jedoch nur schnitt- aber nicht stichfest. Und dazu hat man noch genug Stellen am Körper, die nicht geschützt sind. Da kann man vorher nicht sagen, wie das ausgeht. Klar, wenn der Delinquent jetzt einen Beamten niedersticht, dann wäre ein Schusswaffengebrauch gerechtfertigt. Aber das bringt dem Kollegen auch nichts, der das Messer schon im Bauch hat.

Wie viel Gewalt haben Sie in ihren 26 Dienstjahren bereits erlebt?

Ich würde sagen zwischen 40 und 50 Widerstandshandlungen - also Gewalterfahrungen, die so intensiv waren, dass es zu einer Strafanzeige kam. Und dazu kommen bestimmt noch Mal so viele Fälle, die unterhalb der Schwelle waren: Ein solcher Fall wäre da beispielsweise ein Betrunkener, der latent aggressiv ist und sich gegen eine Festnahme wehrt. Das kriegt der dann nachher auch in Rechnung gestellt, es erfolgt aber nicht gleichzeitig eine Strafanzeige wegen Widerstand. Da muss er sich schon heftig wehren. Meistens legen wir das vor, wenn der Delinquent oder wir bei so einer Aktion verletzt wurden oder aber wenn er uns angegriffen hat.

Ich wurde auch schon mehrmals verletzt, musste ein Mal operiert werden an der Hand. Das passiert schon regelmäßig. Meistens sind es Gott sei Dank nur Verletzungen, aber manchmal hätte es auch schon anders ausgehen können.

Wie läuft das mit dem Anzeige erstatten ab?

Der geschädigte Polizist bearbeitet das nicht. Ein Unbeteiligter legt den Fall an und dann wird das von einer anderen Organisationseinheit bearbeitet. Da werden dann auch sämtliche Zeugen gehört. Und seit Neustem haben wir ja auch Bodycams - die können dann noch ausgewertet werden.

Warum sind Sie Polizist geworden?

Ich hatte nie den Traum, Polizist zu werden. Ich bin da reingerutscht, habe meine Wahl aber nie bereut. Spaß hat mir der Beruf eigentlich immer gemacht, auch das kollegiale Miteinander in so einer Schicht. Der Kontakt zum Bürger und zum Menschen macht Spaß - man hilft ja auch immer irgendjemandem. Und ich wage auch zu behaupten, wir haben schon einige Leben gerettet.