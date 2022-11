1 Klaas Heufer-Umlauf (l.) und Joko Winterscheidt sorgten am Mittwochabend dafür, dass bei Prosieben ein sogenanntes Notfallband ausgespielt wurde. (Archivbild) Foto: dpa/Marius Becker

Am Mittwochabend haben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihrem Arbeitgeber ProSieben buchstäblich den Stecker gezogen.















Die Spaßmacher Joko und Klaas haben bei ProSieben wieder einmal zur besten Sendezeit Unfug getrieben. Am Mittwochabend zogen sie ihrem Arbeitgeber buchstäblich den Stecker. In einer live übertragenen Sabotage des Duos in einem Übertragungsraum des Senders zupften die beiden Entertainer an verschiedenen Steckern einer sehr komplexen elektronischen Anlage herum.

Schließlich gab ihnen ein mit Gesichtsmaske getarnter Techniker auf Nachfrage von beiden den Tipp, sich an bestimmten Kabeln zu schaffen zu machen. Daraufhin wurde der Bildschirm für wenige Augenblicke schwarz. Es folgte der Hinweis auf eine technische Störung. Eine Automatik in der ProSieben-Sendertechnik spielte daraufhin ein sogenanntes Notfallband aus, in diesem Fall ein Lied, das Joko und Klaas als zeitlosen Ersatz eingesungen hatten. Nach wenigen Minuten war der Spuk vorbei und „TV total“ lief an.

In der unregelmäßigen Programm-Rubrik „Joko und Klaas 15 Minuten live“ dürfen Joko und Klaas eine Viertelstunde Sendezeit nach Belieben gestalten - dabei nutzen sie die Zeit oft für ernste gesellschaftliche Themen, machen an anderen Tagen aber auch einfach nur Blödsinn. Die Sendezeit erspielen sie sich zuvor in einer Gameshow.