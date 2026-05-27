Streetwork in Balingen: „Viele haben einfach Zukunftsängste“

Lisa Klein und ihre Kollegen kommen als Streetworker regelmäßig in Kontakt mit den Jugendlichen. Unsere Redaktion hat sie bei einer ihrer Touren begleiten dürfen.
Es ist noch immer sommerlich warm an diesem Donnerstagabend. Die Sonne scheint, die Balinger tummeln sich in den Cafés, vor der Zehntscheuer stehen einige Erwachsene im Kreis und unterhalten sich bei einem Glas Wein in der Hand. Doch nicht nur die ältere Generation nutzt das herrliche Wetter. Zahlreiche Jugendliche halten sich vor allem an der Eyach auf, spielen Fußball, blödeln herum. Perfekte Voraussetzungen für die Streetworkerin Lisa Klein und Praktikantin Larissa Nicolai, um auf ihrem heutigen Rundgang die ein oder anderen Kontakte zu knüpfen. Wir begleiten sie an diesem Abend.