Streetfood-Sommer in Dobel: Foodtrucks sollen für kulinarische Abwechslung sorgen

Dobel plant den „Sonneninsel Streetfood-Sommer“. Ab Mai soll an jedem Wochenende ein anderer Foodtruck mit seinem Angebot für Abwechslung sorgen.
Über den Sommer plant die Gemeinde Dobel ein besonderes kulinarisches Angebort: den „Sonneninsel Streetfood Sommer“. Das Ziel dabei erklärt Rahel Schilling, Tourismusleiterin der Gemeinde: „Mit dem Ziel Tagesausflugsgästen, Einheimischen und Übernachtungsgästen in Dobel ein gastronomisches Angebot und einen Ort der Gemeinschaft und der Begegnung zu bieten, hat die Gemeinde Dobel für den Zeitraum Mai bis Oktober 2026 die Veranstaltungsreihe „Sonneninsel Streetfood Sommer“ ausgeschrieben und sich auf die Suche nach passenden Foodtrucks gemacht.“ So soll an den Wochenenden im Sommer auf dem Dorfplatz Dobel ein „gastronomisches Angebot gewährleistet sein – niederschwellig, ansprechend und abwechslungsreich“, so Schilling weiter.