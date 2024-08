An drei Tagen verwandelt sich der Platz in ein kulinarisches Paradies, bei dem laut Mitteilung knapp 20 der besten Street Food-Anbieter aus dem süddeutschen Raum Köstlichkeiten präsentieren.

Es gibt Spezialitäten aus Mexiko, Amerika, Spanien, Argentinien, Ungarn, Griechenland, Frankreich, Venezuela, Portugal, Asien und Brasilien.

Straßenmusiker untermalen

Die rollenden Garküchen öffnen am Freitag, 20. September, von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr ihre Türen. „Genießen Sie nicht nur die kulinarischen Highlights, sondern auch die Untermalung von Straßenmusikern, die für die richtige Atmosphäre sorgen“, so die Veranstalter.

Weitere Infos unter procity@mail.de oder www.streetfoodfiesta.de.