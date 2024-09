Streetfood in Schramberg

1 Mit Genuss wurde viel probiert an den einzelnen Ständen. Foto: Ziechaus

Im Sonnenschein war bei der ersten „Street Food Fiesta“ auf den Plätzen rund ums Rathaus in Schramberg eine kulinarische Weltreise zu genießen.









Auf der Genussmeile in der Stadtmitte gab es die Kartoffel in Spiralen, die scharfe Chorizo in der Pfanne oder den Thai-Curry mit Reis.