Streetfood-Fiesta: Schmelztiegel der Straßenküchen in Balingen

Vom 24. bis 26. April feiert die Streetfood-Fiesta Premiere in der Balinger Innenstadt. Veranstalter Tomas Sanchez Martinez gibt einen Ausblick auf das Programm.
Die Verführung wartet in Trucks – fluffig, knusprig, fruchtig. Manche heiß und fettig, andere knackig und frisch. Eine Mischung vom Besten, was die Straße hergibt – oder vielmehr: die Straßen der Welt. „Wir sind international aufgestellt, das macht uns schon aus“, sagt Tomas Sanchez Martinez. Seit zehn Jahren organisiert er gemeinsam mit seinem Team die Streetfood-Fiesta, mittlerweile in ganz Süddeutschland. Vom 24. bis 26. April macht das Festival erstmals Station in der Balinger Innenstadt.