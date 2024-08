Streetfood-Festival in Freudenstadt

1 Beim Streetfood-Festival gingen jede Menge Leckereien über die Theke. Foto: Lothar Schwark

„Genuss aus aller Welt“ war beim diesjährigen Streetfood-Festival auf dem oberen Marktplatz angesagt. Für den passenden Gaumenschmaus bei hohen Temperaturen sorgten die verschiedenen Streetfood-Spezialisten.









Während am Samstag noch einige Kumuluswolken Schatten spendeten, brannte am Sonntag die Sonne unablässig vom Himmel. Da war es gut, dass ein großer Teil der Sitzgarnituren beim diesjährigen Streetfood-Festival in Freudenstadt von Sonnenschirmen Schatten gespendet bekamen.