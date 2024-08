„Genuss aus aller Welt“ gibt es am Wochenende in Freudenstadt

1 Zum zwölften Freudenstädter Streetfood-Festival kommen wieder viele verschiedene Food-Trucks. (Archivfoto) Foto: Lothar Schwark

Das Streetfood-Festival findet am 10. und 11. August auf dem oberen Marktplatz statt.









„Schlemmen was das Zeug hält“ heißt es nicht nur in den Metropolen der Welt – sondern demnächst auch wieder in Freudenstadt auf dem größten Marktplatz Deutschlands.