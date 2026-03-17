Streetdance in Althengstett: Rhythmus, Spaß und Zusammenhalt

Die Stadtmeisterschaft im Streetdance bescherte dem Altburger Dance Movement einen erfolgreichen Wettkampftag.
Ein ganzer Tag voller Rhythmus, Energie und Begeisterung: Bei der Stadtmeisterschaft im Streetdance, organisiert von der Streetdance Factory, präsentierten rund 70 Tänzer des Altburger Dance Movement ihr Können auf der Bühne. Insgesamt gingen sechs Solistinnen sowie neun Duos in unterschiedlichen Kategorien an den Start. Neben sportlichem Ehrgeiz standen vor allem Spaß, Teamgeist und ein faires Miteinander im Mittelpunkt der Veranstaltung, heißt es in einer Pressemitteilung.