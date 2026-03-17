Streetdance in Althengstett: Rhythmus, Spaß und Zusammenhalt

Ein ganzer Tag voller Rhythmus, Energie und Begeisterung: Bei der Stadtmeisterschaft im Streetdance, organisiert von der Streetdance Factory, präsentierten rund 70 Tänzer des Altburger Dance Movement ihr Können auf der Bühne. Insgesamt gingen sechs Solistinnen sowie neun Duos in unterschiedlichen Kategorien an den Start. Neben sportlichem Ehrgeiz standen vor allem Spaß, Teamgeist und ein faires Miteinander im Mittelpunkt der Veranstaltung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auftritt mit eigener Musik Eine Besonderheit des Events war die Kategorie FusionShow. Hier konnten die Tänzerinnen mit eigener Musik auftreten und verschiedene Tanzstile miteinander kombinieren – ein kreativer Mix aus unterschiedlichen Stilrichtungen. Darüber hinaus gab es Solo- und Duo-Kategorien im Bereich Commercial und Urban mit vorgegebener Musik.

Mix bei den Tanzformationen

Auch bei den Formationen wurde ein abwechslungsreicher Mix aus verschiedenen Tanzstilen gezeigt. Die Trainerinnen entscheiden selbst, in welcher Stilrichtung ihre Gruppe antritt. Im Bereich Commercial (Videoclip-Dancing) stehen eher schnelle Bewegungen und ein typischer Ladystyle im Vordergrund, während Urban (Hip-Hop) durch groovige Moves und tänzerische Skills geprägt ist, ist in der Mitteilung weiter zu lesen.

Gleich zwei Mal Platz eins

Bei den MiniKids in der FusionShow überzeugten Ida Ruopp und Laila Willig mit ihrer Darbietung und sicherten sich den ersten Platz. Auch im Duo mit vorgegebener Musik ertanzten sich die beiden den ersten Platz.

Im Bereich Kids Commercial Solo belegte Ida Schmid den sechsten Platz, Hannah Eisele erreichte Rang fünf. Gemeinsam traten beide außerdem im Kids Commercial Duo sowie im Kids Urban Duo an und zeigten zwei energiegeladene Performances.

Spannung pur

In der Kategorie Juniors 1 Commercial Solo ertanzte sich Klara Schlegel den sechsten Platz, Miya Ertel belegte Rang fünf. Spannend wurde es bei den Juniors 1 Commercial Duos: Jessica Zündel und Lina Lehmann erreichten Platz sechs, Lyana Söner und Mina Bas Platz fünf, Lilli Umbeer und Isabell König Platz vier und Malina Wohlgemuth mit Lija Omerika einen starken dritten Platz. Im Juniors 1 Urban Duo erreichten Malina Wohlgemuth und Lija Omerika den zweiten Platz.

Bei den Juniors 2 Commercial Duos überzeugten Sophie Hornung und Lili Eschenweck mit einer gelungenen Performance.

Die Erwachsenenklasse

Auch in der Erwachsenenklasse gab es starke Ergebnisse: Sayeh Ramazani sicherte sich im Commercial Solo den ersten Platz, belegte im Urban Solo Rang drei und gewann zudem die Kategorie FusionShow. Madeleine Lülf erreichte in der FusionShow einen starken dritten Platz.

Weitere gute Platzierungen

Für große Begeisterung sorgten zum Abschluss die Formationswettbewerbe. Die Gruppe Smarties ertanzte sich den ersten Platz. Auch die Candys standen ganz oben auf dem Treppchen, während die Jellybellys einen starken zweiten Platz belegten. Die Formation oneUNIT sicherte sich ebenfalls den ersten Platz. Die Rookies erreichten Rang drei, und MYB freute sich ebenfalls über einen ersten Platz.

Am Ende eines gelungenen Wettkampftages standen nicht nur die Platzierungen im Mittelpunkt. Viel wichtiger waren der gemeinsame Spaß am Tanzen, der Zusammenhalt im Team und das sportliche Verhalten aller Beteiligten – Werte, die das Altburger Dance Movement an diesem Tag eindrucksvoll auf und neben der Bühne zeigte.