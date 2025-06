Street Games VS – klingt neu, unverbraucht, angesagt. Doch Insider erinnern sich: Street Games in VS, das gab es schon einmal und war bereits damals der absolute Hit.

Deshalb leben mit dem Event vom 27. bis 29. Juni rund um die Helios Arena auch alte Zeiten wieder auf – und könnten die positiven Erfahrungen von einst vielleicht sogar noch toppen.

Lesen Sie auch

Die Neckar Bumpers sind zurück. In schwarzen Trikots stehen sie da. Grauer, älter, der eine oder andere ein bisschen runder, aber: alle hochmotiviert. Villingen-Schwenningens damals wohl bekannteste und erfolgreichste Street-Basketball-Mannschaft feiert ihr Comeback.

Ein Streetball-Revival in VS

Zugegeben: Einst blickten sie frischer drein. Eine alte Aufnahme, die hin und wieder sogar als Autogrammkarte diente, zeigt ein Quartett der Truppe von damals. Jürgen Fischer, zu dieser Zeit junge 19 Jahre alt, hängt am Korb, auf den Schultern von Frank Kohler und Thomas Windisch sitzend, davor hockt Jörg Jäggle. Und auf dem Asphalt steht, wie sollte es anders sein, der gute alte Ghettoblaster mit CD-Deck obenauf und Doppelkassettendeck in der Frontseite.

Mit ihnen fing vor über 30 Jahren alles für die Neckar Bumpers an: Jürgen Kleinekorte (heute: Fischer, oben), Frank Kohler (Mitte links), Thomas Windisch (Mitte rechts) und Jörg Jäggle (vorne). Foto: Fischer privat

Jürgen Fischer hat den Techno Trance noch im Ohr. Unten, an der Schule am Deutenberg, traf man sich. 90er-Musik im Ohr, den Basketball in der Hand, volles Rohr aus den Lautsprechern und dann Korb um Korb, Wurf für Wurf.

Streetball-Szene einst und jetzt

Was aktuell auch in VS wieder auflebt, war damals gang und gäbe: Junge Leute trafen sich völlig zwanglos am Abend auf ein paar Körbe – ohne Zeit, ohne Druck, einfach nur für ein paar entspannte Stunden unterm Basketballkorb bei Sport und guter Musik. Aus den vier „Pionieren“ der Neckar Bumpers wurde bald ein stattliches Team von zwölf bis 14 Spielern, junge Männer und Frauen gleichermaßen. Streetball war in. „Also das jetzige 3x3“, erklärt Jürgen Fischer und erinnert sich, wie der Trend dank der ganzen NBA-Stars wie Michael Jordan und dergleichen aus Amerika nach Deutschland schwappte. „Das kommt gerade wieder, der gleiche Hype!“

In der ganzen Stadt verteilt gab es mehrere Plätze – und die Jungs, die als Neckar Bumpers Schwenninger Streetball-Geschichte schreiben sollten, waren das erste richtige Team der Stadt. „Wir sind dann auch auf Turniere in Deutschland gefahren – Köln, München, Stuttgart“, sie waren dick im Streetball-Geschäft.

Die Neckar Bumpers haben das Training schon wieder aufgenommen – sie sind bereit für die Street Games VS 2025. Foto: Fischer privat

Was sie andernorts erlebten, wollten sie auch in Villingen-Schwenningen etablieren – und wird jetzt, 31 Jahre später, sein Revival erleben: die Street Games VS.

Eine Erfolgsgeschichte

Jürgen Fischer grinst unwillkürlich bei der Erinnerung an das Jahr 1994: 52 Mannschaften, ein Korb auf dem Marktplatz in Schwenningen – und die ganze große Party. Es war der 18. Juni, an dem ein Meilenstein für die Region gesetzt worden ist. Jung und Alt, lokale Vereine und Gruppen, Show-Einlagen von Jazztanz über Skating und Step-Aerobic bis hin zum Kampfsport, parallel dazu wackelte die Hüpfburg und drehten Karussells ihre Runden – „so etwas hatte es im weiten Umkreis vorher noch nicht gegeben“. Der Clou: Ein Fest, das Sport, Spiel, Spaß und ein Gemeinschaftsgefühl vereinte.

Keine Frage: So etwas sollte keine Eintagsfliege sein. 1995 wiederholte man das neue Stadtfest, 1997 erneut – „die Streetball-Turniere auf dem Schwenninger Marktplatz waren weit mehr als nur Sportevents“, erinnert sich Jürgen Fischer.

Street Games kommen zurück

Drei Jahrzehnte später sind die Street Games von Villingen-Schwenningen noch immer unvergessen. Und jetzt knüpft man an an diese erfolgreiche Zeit: Erstmals wird es vom 27. bis 29. Juni wieder Street Games in der Stadt geben.

Ob sie an ihre Bestform anknüpfen können? Jürgen Fischer, hier zu sehen mit Mütze, ist skeptisch. Sicher ist hingegen: Ihre Laune ist in Topform. Foto: Fischer privat

Das Erfolgskonzept von damals dient als Blaupause – und auch die Original Neckar Bumpers sind wieder am Start. Eigens für die Street Games VS haben sie den Staub vom Basketball geblasen, das Design ihrer einstigen, schwarz-silbernen Trikots neu aufleben lassen, und die ersten Körbe geworfen. „Leider schon mit zwei Ausfällen – ein dickes Knie, ein Fingerbruch, deswegen sind wir schon dezimiert“, aber: die Neckar Bumpers sind zurück und freuen sich auf das Duell unterm Korb mit weiteren Teams.

Dabei sein

Anmeldung

Im Internet unter www.villingen-schwenningen.de/tourismus-freizeit/sort/streetgames-vs/ finden Interessierte alle Infos zu den Street Games und Anmelde-Modalitäten sowie den Link zur Anmeldung.

Die Regeln fürs 3x3

Gespielt wird nach offiziellen FIBA 3x3-Regeln in den Altersklassen U13 Mixed, U15 Mixed, U18m, U18w, Damen und Herren. Gespielt wird auf einen Korb und mit „3-Meter-Linie“ – außerhalb davon gibt es zwei Punkte, Treffer innerhalb bringen einen Punkt. Wer den Ball erobert hat, muss ich einmal aus der Zone raus, bevor er den Angriff wieder starten darf, um einen Korb zu erzielen. Jede Partie läuft bis auf 21 Punkte – oder zehn Minuten lang.

Was sich gegenüber damals geändert hat

Heute wird auf Zeit gespielt. Dem Spieler bleiben zwölf Sekunden Zeit für einen Abschluss. „Das macht den Sport noch attraktiver“, freut sich Jürgen Fischer, „es sind dann wirklich zehn Minuten voller Action“.

Das Event

Das 3x3-Basketballturnier ist eingebettet in ein großes Event, eine Art Stadtfest, vom 27. bis 29. Juni rund um die Helios Arena in Schwenningen. Geboten wird ein pralles Sport- und Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie: Breakdance-Show, Boxkämpfe, Vereinspräsentationen, Mitmach-Aktionen, Kinderolympiade, Hüpfburg, kostenlose Führungen durch die Helios Arena sowie ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken. Der Eintritt ist frei.