Streetart aus Bindsorf: Straßenkunst mit riesigen Ameisen

1 Nach getaner Arbeit nahmen die malenden Eheleute aus Binsdorf direkt in ihrem fertigen Kunstwerk Platz. Foto: Kanniga

Das Ehepaar Kati und Matthias Klose-Kanniga aus Binsdorf hat beim internationalen Straßenmalwettbewerb in Geldern den zweiten Platz gemacht.









Wer hätte gedacht, dass die Zweitplatzierten eines internationalen Freikünstler-Wettbewerbs am Rande in Binsdorf leben? Kati Kanniga und Matthias Klose-Kanniga nahmen am 44. Internationalen Straßenmalwettbewerb in Geldern (Nordrhein-Westfalen) teil und erreichten dabei den zweiten Platz. Mit nach Hause brachten sie nicht nur diesen Titel und ein Preisgeld, sondern auch den Mut, noch größer zu denken.