2 Joris Rose tritt in Nagold als Straßenkünstler auf. Foto: Vecsey

Sagen wir es mal so: Der "Grinse-Faktor" in der Stadt steigt! Ein erstes großes – naja: größeres – Event wirft seine Schatten voraus. Die "immense Durststrecke" durch den Lockdown der Kultur nähert sich auch auf Nagolds Straßen ihrem Ende. "Street’n Art" am Sonntag, 12. September, soll die Wende bringen.

Nagold - Wenn auch noch "mit angezogener Handbremse", wie Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann bestätigt. Was meint: Straßenkünstler jeder Art werden an diesem Tag in die Stadt kommen – aber ausschließlich den Longwy-Platz bespielen. Der dafür – ausnahmsweise – abgesperrt sein wird. Maximal rund 700 Personen dürfen laut aktuellen Corona-Auflagen gleichzeitig auf das Event-Gelände, eine "Ampelregelung" mit Lichtschranken soll das kontrollieren. Eintritt muss man aber nicht bezahlen. Und weil’s ein Outdoor-Event ist, muss "3G" nicht beachtet werden. Aber Masken sollte man zumindest an den Ein- und Ausgängen, an den Foodtrucks und immer dort, wo die Menschen "enger" zusammenstehen, tragen.

Stichwort: Foodtrucks. Ja, natürlich wird es für dieses Straßenkunst-Festival auch reichlich kulinarische Abwechslung geben. Aber im Mittelpunkt stehen klar die Künstlerinnen und Künstler, die den Longwyplatz zum Beispiel mit verwirrenden 3D-Bildern bemalen, in Rekordzeit Karikaturen von den Passanten und Besuchern anfertigen oder als Sandkünstler erstaunliche Skulpturen anfertigen werden. Auch Straßenmusiker sind eingeladen, Ballonkünstler, Bildhauer, Jongleure, Clowns und "Stelzen-Walk-Acts". Dazu kommt noch ein Bühnenbereich (moderiert von Elisabeth Galonska), wo Zauberer, Break-Dancer und Akrobatinnen am Vertikaltuch die Besucher begeistern sollen. Für "einfach einen tollen Erlebnis-Tag für die ganze Familie", wie Kirsten Seeger, Sachgebietsleiterin Kultur im Nagolder Rathaus, erläutert.

Übrigens: Seeger sagt das mit dem bereits erwähnten breiten Grinsen. Denn sie und ihre beiden Kolleginnen Tina Resch und Jasmin Günthner machen keinen Hehl daraus, wie sehr sie sich darüber freuen, dass ausgerechnet dieses Event – "Street’n Art" – den Auftakt bildet für "die Rückkehr der Kultur auf Nagolds Straßen": Diese Art der Veranstaltung sei für die Stadt eine echte Premiere – die eigentlich schon längst hätte über die Bühnen gehen sollen. "Doch immer wieder kam irgendetwas dazwischen", zuletzt in diesem Frühjahr der lange Lockdown zur dritten Corona-Welle. Um so größer ist tatsächlich nun die Freude bei den drei Frauen vom Kulturamt, dass es jetzt "hoffentlich keine Hürden" mehr geben wird, auch nicht in letzter Sekunde.

Förderung aus Mitteln des Bundes und des Landes

"Wir haben bewusst darauf geachtet, Künstler und Akteure aus der Region, zumindest aus Baden-Württemberg einzuladen", erläutert Tina Resch. Wobei man "die Qual der Wahl" gehabt hätte.

Kleines, dazugehöriges Politikum: Das erste Nagolder "Street’n Art"-Festival wird aus Mitteln des Bundes und des Landes gefördert – und das nicht zu knapp. Gemeinsam mit den "Nagold erleben"-Veranstaltungen, die den ganzen Sommer über bereits für "Action" in der Nagolder Innenstadt gesorgt haben, erhält das Kunst-Event 50 000 Euro aus einem Förder-Budget, das Nagold gemeinsam mit vier weiteren Kommunen aus dem Kreis Calw über das Landratsamt beantragt hatte. Für OB Großmann ein Beleg, dass der Bund "Wort gehalten" habe in Bezug auf die Kulturförderung – denn die Fördergelder würden über die Events "direkt an die Künstler durchgereicht". Was sich irgendwie besser anfühle, als einfach "Gelder fürs Nichtstun" zu verteilen.

Denn – da sind sich alle Vertreter der Stadt einig: Noch mehr als die Veranstalter, freuen sich die Künstler darauf, wieder vor Publikum spielen zu dürfen. Das sei klar der Tenor gewesen, als man die Engagements für "Street’n Art" habe verbindlich aussprechen dürfen. Da gebe es eine "sehr große Dankbarkeit, auf diese Weise wieder auftreten zu können". Und stimmt die Resonanz, die Akzeptanz bei den Nagoldern und ihren Gästen, soll "Street’n Art" als neues Highlight künftig auch fest in den jährlichen Veranstaltungskalender der Stadt aufgenommen werden. Dann auch noch mal sehr viel größer, auf allen Plätzen der Stadt – mit jeder Menge auch Mitmach-Angeboten für die Besucher. Und vielleicht in Kombination mit einem verkaufsoffenen Sonntag.

Appell: "Impfen, Impfen, Impfen"

Denn den gibt es am 12. September ausdrücklich nicht – die "angezogene Handbremse" eben. Aber die Hoffnung sei, dass man diese im beginnenden Herbst peu à peu wird "lösen" können. Appell des OBs dazu – an alle Ungeimpften: "Impfen, Impfen, Impfen", damit das öffentliche Leben wirklich ohne alle Einschränkungen bald wieder stattfinden kann. Womit das hoffnungsvolle Grinsen im Nagolder Rathaus aber tatsächlich auch noch ein bisschen breiter wird – weil: "Weihnachtsmarkt!" Der ganze Weihnachtszauber überhaupt. Vor allem darauf möchte hier niemand noch ein weiteres Jahr verzichten müssen. "Das wäre das Sahnehäubchen", schwärmt auch der OB schon mal probehalber.

Doch jetzt gilt’s erst Mal: "Street’n Art" zu genießen. Zu feiern. Worauf – auf welchen Künstler, welchen Show-Act – sich die drei Damen vom Amt denn besonders freuen, nachdem dieses Event ja so oft abgesagt und verschoben werden musste? Wen sie unbedingt immer dabei haben wollten? "Die freuen sich auf die Besucher", souffliert wissend der OB – und Jasmin Günthner bestätigt: "Das war schon bei ›Nagold erleben‹ das Schönste überhaupt – die strahlenden Augen, die offenen Münder der Besucher". Als glücklich erlebte Normalität. In den Straßen und auf den Plätzen Nagolds. "Vor allem darauf freuen wir uns!"