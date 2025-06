Drei Tage Sport, Action und gute Laune: Die ersten Street Games VS bringen frischen Schwung in die Helios-Arena. Ob Basketball, Boxen oder Mitmachspaß für die ganze Familie – Villingen-Schwenningen zeigt sich sportlich, bunt und voller Energie.

Die Helios-Arena in Villingen-Schwenningen wird zum Treffpunkt für alle, die Bewegung, Spiel und Gemeinschaft lieben. Bei den ersten Street Games VS erwartet die Besucher ein buntes Programm mit Sportturnieren, Mitmachaktionen, Shows und Angeboten für die ganze Familie – kostenlos und mitten in der Stadt.

Vielfältiges Sportprogramm dank Partner

In der Helios-Arena verbinden sich vom 27. bis zum 29. Juni Sport, Spiel und Gemeinschaft zu einem Event der Extraklasse. Die vivida bkk, das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport, die Stabsstelle Stadtmarketing und die Kunsteisbahn VS GmbH laden an diesem Wochenende zu mehr als „nur“ einem Sportevent ein. Denn auch neben den Turnieren im 3x3-Basketball, Boxen und Street-Soccer ist einiges geboten.

So kommen längst nicht nur aktive Sportler und Fans auf ihre Kosten. Die Heimat der Schwenninger Wild Wings wird für die Besucher an diesem Wochenende aus einer ganz neuen Perspektive erlebbar. Möglich ist dies nicht zuletzt dank der zahlreichen starken Kooperationspartner.

Bei freiem Eintritt ist eine ganze Reihe an Mitmachaktionen, Bewirtung und ein spektakuläres Rahmenprogramm für die breite Masse geboten. „Durch unsere vielfältigen und engagierten Kooperationspartner lohnt sich der Besuch bei den Street Games VS definitiv, selbst wenn man kein Faible für Sport hat“, so Lisa Erlenbusch aus der Stabsstelle Stadtmarketing. „Sportbegeisterte sollten den Termin ohnehin schon längst im Kalender stehen haben.“

„Vivida bkk Kids Day" steht auf dem Programm

Alle kleinen Besucher kommen insbesondere beim „vivida bkk Kids Day“ auf ihre Kosten. Am 28. und 29. Juni stehen in diesem Rahmen eine Kinderolympiade, eine Hüpfburg und der Besuch des beliebten Maskottchens Piet auf dem Programm. Die Maus Piet steht auch immer gerne für Erinnerungsfotos mit den kleinen (und großen) Fans bereit.

Die Kinderolympiade bietet jeweils von 10 bis 17 Uhr einen abwechslungsreichen Parcours mit vielen Stationen. An jeder Station gibt es für die Teilnehmer einen Stempel in den eigenen Aktionspass. Ganz zum Schluss wartet eine Medaille als Andenken an den aufregenden Tag. Gewinne gibt es ebenfalls abzusahnen.

Die Eltern müssen sich währenddessen keineswegs langweilen: Die Gesundheitsexperten der vivida bkk stehen der ganzen Familie zur Verfügung Wer sich zum Thema „Gesundheit im Gleichgewicht“ informieren möchte, ist hier genau richtig.

Mitmachaktionen für Kinder: Müsli-Station und mehr

An der Station „Mach dein eigenes Müsli“ dürfen Kinder am Samstag und Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr ihr eigenes Müsli herstellen. Müsli-Fans quetschen dann mit einer handangetriebenen Kornquetsche die Haferkörner zu Haferflocken. Wer möchte, kann die Haferflocken noch mit Rosinen verfeinern.

Auch die Vereinslandschaft der Doppelstadt darf sich während der Street Games natürlich präsentieren. Am Samstag stehen zum Beispiel um 16 Uhr Auftritte des Kinderchors Notenhüpfer und der Neckarusos an.

Zudem präsentiert sich der MMC Twirlingsport den Besuchern mit mehreren Einlagen am Samstag und Sonntag. Ebenfalls an beiden Tagen gibt es die „Football Freestyle Show“ mit Chris Bennet Bröker, dem amtierenden Deutschen Meister im „Football Freestyle“ sowie einen Eishockey Torschuss-Wettbewerb in Halle 2. Exklusive Führungen durch die Helios-Arena runden das Programm ab – hier erhalten Interessierte spannende Insider-Infos über die Wild-Wings-Heimstätte.

Freizeitaktivitäten Street Games: Vom Kletterturm bis zur Chill-Out-Lounge

Wer während der beeindruckenden Shows und nach den spannenden Turnieren Lust bekommt, sich selbst auszupowern, kann sich durchgängig am blocwald-Kletterturm oder am Torschussradar mit Speed-Anzeige versuchen. Zeit zum Ausruhen gibt es dann in der Sparkassen-Chill-Out-Lounge.

„Bei dem extrem vielfältigen Rahmenprogramm gehen zahlreiche engagierte Helfer wirklich in die Vollen“, verspricht Lisa Erlenbusch.

Alle Informationen zum Wochenende gibt es auf der Webseite des Rathauses Stadtbezirk Villingen.