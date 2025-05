Street Games in VS

1 Darius Pakamanis warf für das Schwenninger Basketball-Team der Panthers diesen – bei den Street Games VS sind jetzt die Acht- und Neuntklässler aus VS gefordert. Foto: Marc Eich Die Street Games VS haben auch ein Schulturnier: Gesucht werden die besten Basketball-Teams der Klassen 8 und 9 in Villingen-Schwenningen – jetzt kann man sich anmelden.







Ob es zum Dunk reicht, ist ganz unerheblich. Fakt ist: Dabei sein ist alles bei den Street Games VS, die vom 27. bis 29. Juni zur Helios-Arena in Schwenningen locken und am 27. Juni mit einem großen Schulturnier für alle Schüler in der Doppelstadt aufhorchen lassen.