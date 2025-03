Vom 27. bis 29. Juni verwandelt sich die Helios-Arena in Schwenningen in einen Treffpunkt für Sportbegeisterte, Familien und alle, die Spaß an gemeinschaftlichen Erlebnissen haben. Von Breakdance über Boxen bis zu Fußball ist für jeden etwas dabei.

Bei den Street Games VS erwartet die Besucher von Freitag, 27. Juni, bis Sonntag, 29. Juni, ein Wochenende voller actiongeladener Wettkämpfe, interaktiver Aktivitäten und einer bunten Mischung aus Sport und Unterhaltung.

Diese Veranstaltung, die erstmals in Villingen-Schwenningen über die Bühne geht, setzt auf den Zusammenhalt aller Altersgruppen und fördert den Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft. Die Street Games umfassen interaktive Sportarten, die breit gefächert sind und sowohl bei den Sportlern als auch bei den Zuschauern für ein echtes Erlebnis sorgen. Von Breakdance bis zum Fußball ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Sportart erlebt seit Olympischen Spielen in Paris einen Höhenflug

Im Fokus stehen beim ersten Street Games-Contest folgende Sportarten: Bei den 3x3- Basketball-Turnieren kommt das rasante Spiel dieser Sportart auch in VS zur Geltung, die vor allem seit den Olympischen Spielen in Paris einen echten Höhenflug erlebt hat und für beste Unterhaltung beim Zuschauen sorgt.

Ring frei heißt es bei den Street Games VS auch für die lokalen Boxsportler aus der Stadt und der Region, die für spannende Duelle sorgen werden. Mit dem Kooperationspartner Vivida BKK wird auch ein Kindertag für gute Laune bei den Familien sorgen: Mit einer Kinderolympiade, einer Hüpfburg, einem Besuch von Piet und vielen weiteren Höhepunkten wartet auf die kleinen Gäste ein Tag voller Bewegung und Action. Auch die Vereine aus der Stadt können sich an diesem Tag präsentieren und zeigen, was sie alles zu bieten haben. Exklusive Führungen durch die Helios-Arena runden das Programm ab.

Viele Kooperationspartner

Das Konzept ist längst nicht neu in VS. 1994 gab es über viele Jahre die Streetball-Turniere, die im Rahmen eines Stadt- oder Sportfestes veranstaltet wurden. Jetzt möchte VS an die Tradition von damals anknüpfen und den Sportsgeist wieder zum Leben erwecken.

Die Street Games VS verbinden viele Kooperationspartner: Als Medienpartner ist der Schwarzwälder Bote/Die Neckarquelle dabei, mit im Boot sind zudem die Vivida BKK, die Kunsteisbahn VS GmbH, das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport und die Stabsstelle Stadtmarketing der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen. Weitere Partner sind die Black Forest Panthers und Boxing VS.

Das Programm

Ablauf

Freitag, 27. Juni: 3x3- Schulturnier, Sponsorenturnier und möglicherweise Stadtmeisterschaft im Boxen. Samstag, 28. Juni: 3x3-Turniere, internationales Boxturnier und der Vivida BKK Kindertag. Sonntag, 29. Juni: Fortsetzung der 3x3-Turniere, Boxturnier, Vivida BKK Kindertag und die große Siegerehrung mit Oberbürgermeister Jürgen Roth. Für die Verpflegung vor Ort sorgen die Partner und Vereine. Die Anmeldung für das 3x3- Basketball-Turnier ist ab sofort möglich. Gespielt wird nach den offiziellen FIBA 3x3-Regeln in den Altersklassen U13 Mixed, U15 Mixed, U18m, U18w, Damen und Herren. Die Teilnahmegebühr beträgt 60 Euro pro Team inklusive Trikots. Anmeldeschluss ist vier Tage vor dem Turnier. Eine Anmeldung vor Ort ist nicht möglich, die Anzahl der Teams pro Kategorie ist limitiert.