Street Food Fiesta in Bad Herrenalb

1 Hausgemachte Spezialitäten aus seiner Heimat Portugal präsentierte Da Silva Rosa und begeistert damit Theresa Schrader aus Straubenhardt Foto: Zoller

Von Freitag bis Sonntag verwandelte sich der Rathausplatz in ein „Schlaraffenland“ für Feinschmecker von nah und fern. Die Street Food Fiesta bot an diesen drei Tagen eine reiche Auswahl internationaler Spezialitäten und lockte zahlreiche Gäste in die Siebentälerstadt.