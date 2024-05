10 Das erste Street-Food-Festival in Tailfingen war ein voller Erfolg. Foto: Schweizer

Das erste Street Food-Festival in Tailfingens Neuer Mitte ist, zumal sich das Wetter von seiner besten Seite zeigte, zu einem vollen Erfolg geworden.









Seit 2017 touren die „Schummeltag Street Food Festivals“ durch Süddeutschland. Erstmals machten sie Station in Albstadt, in Tailfingen. „Ich wollte mit der Veranstaltung endlich mal in meine Heimatstadt kommen“, sagt Initiatorin Stefanie Keller und lacht. Zuhause ist sie im bayerischen Burgau als Geschäftsführerin der Rocking High GmbH, welche die Food Festivals veranstalten. „Wir sind von März bis Ende Oktober jede Woche irgendwo in Süddeutschland unterwegs, gehen auch mal nach Hessen“, erläutert Stefanie Keller.