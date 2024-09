Street-Food-Festival in Schwenningen: Besucher bringen Köche ins Schwitzen

Street-Food-Festival in Schwenningen

1 Lange Schlangen gab es oftmals an den Street-Food-Ständen auf dem Schwenninger Muslenplatz. Foto: Jochen Schwillo

Zahlreiche Menschen strömen zum Street-Food-Festival auf dem Schwenninger Muslenplatz. Zum Abschluss des Stadtstrands gibt es einen Mix an herzhaften und süßen Speisen. Bei beiden Attraktionen ist an eine neue Auflage im nächsten Sommer gedacht.









Er war ein toller Erfolg zum Abschluss eines gelungenen Stadtstrandes in Schwenningen, das Street-Food-Festival, das am Wochenende viele hundert Menschen in die Innenstadt lockte. 13 Stände präsentierten ihre kulinarischen Köstlichkeiten auf dem Muslenplatz.