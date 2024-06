1 Einer der „Street Buddys“ im Aichhalder Loch Foto: Niklas Ortmann

Während bei den Ortsdurchfahrten in Lehengericht Blitzer den Verkehr verlangsamen sollen, wird im Aichhalder Loch nun ein pragmatisches Mittel eingesetzt: Sogenannte „Street Buddys“ – kleine Warnmännchen. Die Maßnahme zeigt offenbar Wirkung.









Recht unscheinbar stehen die grünen und orangenen Männchen am Straßenrand, insgesamt fünf von ihnen gibt es im Aichhalder Loch nahe der Häuser am Erdlinsbach. Sie zeigen weder die Geschwindigkeit an, noch verteilen sie Bußgelder an Raser. Doch die kleinen Figuren, „Street Buddys“ genannt, helfen zumindest teilweise dabei, den Verkehr auf der schmalen Straße zu verlangsamen. Das berichtete Ratsmitglied und Anwohner Matthias Balkau dem Ortschaftsrat Lehengericht in dessen Sitzung am Montag.