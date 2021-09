5 Der "Selfie Point" am Schuhhaus Kappler. Foto: Rath

Hirsche kraulen und fürs Foto kurz einen scheuen Auerhahn halten? Das geht jetzt in Freudenstadt. Ein Kunstprojekt von Stadtmarketing-Verein und Tourismus-Gesellschaft macht’s möglich.

"Street Art Selfie Spots" nennt sich das, was in größeren Städten schon länger Anziehungspunkte sind. Jetzt gibt es das auch im Nordschwarzwald: Straßenkunst, vor der man sich mit der Handykamera ablichten und selbst ins Szene setzen kann. Eine Art Neuauflage einer Ansichtskarte, und der Absender ist mit im Bild: Schönen Gruß aus Freudenstadt!

Eine Art Ansichtskarte

Vier Studenten der Kunstakademie Stuttgart haben die großformatigen Motivwände entworfen und gestaltet, als Auftragsarbeiten des städtischen Tourismus-Eigenbetriebs und des Vereins Freudenstadt-Marketing. Da sie beide ähnliche Ziele verfolgen – Gäste und Kundschaft in die Stadt zu locken – arbeiten beide Einrichtungen öfter zusammen. Das Projekt wurde mit einem gemeinsamen Budget finanziert. Die Künstler erhielten Honorar und für die vier Projekttage freie Kost und Logis.

"Ist toll geworden", sagt Caroline Moersch von Freudenstadt-Tourismus. Während in anderen Städten gerne Graffitis – also gesprühte Motive – als Fotohintergründe gestaltet werden, bevorzugte Freudenstadt gegenständlichere Arbeiten. Vorgabe für die jungen Künstler war es, in ihren Motiven die Natur und den Schwarzwald in die Stadt zu holen. Ansonsten hatten sie freie Hand. "Ich hatte zuvor nur die Skizzen und Entwürfe gesehen. Da hat sich bei der Umsetzung doch noch das eine oder andere Detail verändert", so Moersch. Den Kunststudenten hat es aber gefallen, praktisch freie Hand zu haben. Der Kontakt kam übrigens über Siegfried Kögel zustande, Leiter des Stadtjugendreferats. "Er hat eine schöne Truppe zusammengekommen", findet Elke Latscha, die Wirtschaftsbeauftragte der Stadt.

Herausgekommen sind vier großformatige Werke. Sie stehen an den Eingängen der Treppenhäuser zur Tiefgarage unter dem Marktplatz. Als Leinwände befestigte der städtische Betriebshof vier mal 2,5 Meter große Flächen aus Kernholz. Bemalt wurden sie mit Ölfarben. "Dann leuchten sie förmlich", sagt Jenny Reininger (21) aus Sigmaringen, eine der beteiligten Kunststudenten.

Vollgas bis zum Schluss

Am Donnerstag hatte das Quartett begonnen. "Vier Tage und vier Nächte" waren sie mit ihren Arbeiten beschäftigt, wie Johannes Mayer aus Nagold berichtet. Er hatte die Künstler – drei junge Frauen und ein Mann – bei ihrer Arbeit unterstützt. Bei der öffentlichen Präsentation am Sonntagnachmittag war die Farbe an den Wänden noch nicht durchgetrocknet. Marie Engelhardt, deren Arbeit am Schuhhaus Kappler steht, war sogar noch dran; die 22-Jährige aus dem Raum Stuttgart huschte mit Farbe im Gesicht und Pinsel in der Hand dem Pressetermin auf den Unteren Marktplatz. Komplettiert wird das Quartett durch Milton Homann (25) und Sofia Mobilia (22).

Den Freudenstädtern scheint das Ergebnis zu gefallen. Viele Passanten hätten die jungen Künstler bei der Arbeit beobachtet und angesprochen, manchmal seien sogar regelrechte Diskussionen um Details und Kunst im Allgemeinen entbrannt – ein Grund dafür, dass die Zeit am Ende trotz Nachtschichten knapp wurde. So manches Gespräch mit Kneipengästen morgens um 4 Uhr seien dann auch eher zäh verlaufen.

Debatten morgens um 4

Egal – ins Gespräch kommen und bleiben, das ist ja die Absicht der Auftraggeber. Mission erfüllt. Latscha und Moersch sind jedenfalls zufrieden. Weitere solcher Projekte wären denkbar. Es gebe noch weitere Bereiche in der Stadt, die ein wenig frischen Pepp vertragen könnten.